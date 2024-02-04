Напряжение на Ближнем Востоке: как конфликт в Красном море влияет на рынок нефти

Напряжение в Красном море до сих пор продолжается. Хуситы начали атаковать корабли, проходящие по Суэцкому каналу, а это, в свою очередь, может негативно повлиять на рынок нефти.

Как рассказал 24 Каналу аналитик Илья Кислицкий, конфликт в Красном имеет большое значение для рынка нефти. Напряжение, которое растет между Израилем и Хезболлой, которую в свою очередь поддерживает Иран, может повлиять на формирование цен на сырье.

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Одна сторона медали

Напоминаем, что в течение последнего месяца хуситы поражают корабли в Красном море. В ответ США нанесли десятки ударов по Йемену. При этом Иран обстреливает Сирию, Ирак и Пакистан. Последняя нанесла ответные удары.

Впрочем, эксперт не считает, что проблемы в Красном море приведут к резкому и существенному росту цен на нефть уже в ближайшие недели.

Илья Кислицкий Руководитель аналитического направления Blackshield Capital Учитывая запасы и объемы производства на начало 2024 года рынок был довольно сбалансированным.

Что будет, если войны не избежать

В то же время если произойдет эскалация между Израилем и Хезболлой, которую поддерживает Иран, говорит Кислицкий, то это может привести к перебоям в поставках нефти. Поэтому это окажется серьезной проблемой в краткосрочной перспективе.

Если этот сценарий станет реальностью, то по оценке экспертов, производителям нефти стоит попробовать зафиксировать цены в долгосрочной перспективе,

– говорит эксперт.

Кроме того, для многих регионов, а также Еврозоны, устойчивый рост нефти в цене равен росту инфляции.

Таким образом, если угроза сохранится, это может отодвинуть потенциальное снижение ключевых процентных ставок на несколько кварталов.