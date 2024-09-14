Какие 100 гривен не ввели в обращение

Самую первую купюру номиналом 100 гривен не ввели в обращение. При этом небольшой тираж первого поколения этой банкноты напечатали в 1992 году в Канаде. На аверсе банкноты изображен писатель Тарас Шевченко, тогда как на реверсе можно увидеть колокольню Софийского собора в Киеве.

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По словам украинского историка Александра Алферова, эти банкноты не начали использовать, поскольку власть была недовольна портретом Шевченко. Мол, чиновники хотели видеть портрет "старого Кобзаря", а не молодого и хорошо одетого мужчины.

Алферова подметил, что после введения в обращение "первых" ста гривен было немало критики именно из-за портрета Тараса Шевченко. Стоит добавить, что дизайн банкноты номиналом в 100 гривен меняли едва ли не чаще всего. Например, каждое поколение этой купюры имеют разные портреты Шевченко.