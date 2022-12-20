Украинцев в Италии ждут серьезные изменения: в НБУ рассказали обо всех важных деталях
Источник:НБУ
С 21 декабря 2022 года перестанет действовать специальная программа по обмену валют для украинцев в Италии. Обо всех деталях – читайте дальше.
Именно с 21 декабря в Италии завершается действие программы по обмену наличной гривны на евро в ряде банков. Среда – это последний день, когда можно будет совершить эту операцию.
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Важные изменения для украинцев в Италии
Эта программа действовала на основе специального соглашения между Национальным банком Украины и Банком Италии. Таким образом, украинцы, вынужденные выехать за границу из-за начала полномасштабной войны, обменять наличную гривну на евро, чтобы удовлетворять свои базовые потребности.К теме! В Нацбанке объяснили, как будет работать банковский сектор в случае длительного периода отсутствия электроэнергии. В частности, регулятор сформировал список отделений банков со всей необходимой информацией о них, которые будут функционировать.
Программа прекращается, поскольку фиксируется снижение количества и сумм обмена по сравнению с началом ее действия. Согласно данным на 16 декабря 2022 года, граждане Украины успели конвертировать в евро более 10 миллионов гривен.
Италия – не первая страна, где было принято такое решение. Подобные программы до этого уже прекратили действовать в ряде европейских стран. Среди них:
- Польша;
- Германия;
- Швеция;
- Швейцария;
- Литва;
- Мальта;
- Нидерланды,
- Бельгия и Латвия.