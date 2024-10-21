НБУ изымет из обращения банкноты гривны банкноты старого образца

С 1 ноября 2024 года Национальный банк Украины вместе с другими банками постепенно начнет изымать из обращения банкноты номиналом 50 и 200 гривен. Речь идет о купюрах старого образца, которые выпустили в 2003 – 2007 годах.

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Украинцам не нужно будет обменивать эти купюры, поскольку они останутся законным платежным средством. Однако центральный банк больше не будет выдавать выше упомянутые банкноты банкам, инкассаторским компаниям и компаниям по обработке наличности. В то же время банки в Украине больше не будут выдавать банкноты старого образца через кассы.

Важно! Все купюры номиналом 50 и 200 гривен старого образца, которые изымут из наличного обращения, будут передавать НБУ для дальнейшего перечисления и утилизации.

НБУ изымет из обращения банкноты номиналами 50 и 200 гривен / Скриншот НБУ

Банкноты старого образца в обращении заменят купюрами с аналогичными номиналами нового поколения, которые являются более современными и защищенными, Речь идет о гривнах, которые выпустили с 2014 года.