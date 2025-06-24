Италия и Германия могут оставить США без золота
- Германия и Италия рассматривают возможность вывоза золотых резервов из США из-за вмешательства Трампа в работу Федеральной резервной системы.
- Европейская ассоциация налогоплательщиков призвала страны пересмотреть зависимость от ФРС США и вернуть золото домой.
Нападки президента Дональда Трампа на Федеральную резервную систему уже имеют последствия. В Европе призывают Германию и Италию вывести их золотые резервы из США.
Сколько золота Италия и Германия держат в США
Германия и Италия, по данным Всемирного совета по вопросам золота, имеют самые большие золотые резервы после США – 3 352 и 2 452 тонны соответственно, сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.
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У хранении золота обе европейские страны в значительной степени полагаются на Федеральную резервную систему:
- Более трети своих золотых слитков Германия и Италия держат в США.
- Исторически это объясняется тем, что Нью-Йорк является одним из главных мировых хабов торговли золотом наравне с Лондоном.
- Однако из-за угроз Трампа вмешаться в работу ФРС Ассоциация европейских налогоплательщиков призвала страны вывезти золото из США.
Мы очень обеспокоены возможным вмешательством Трампа в независимость Федерального резерва. Мы рекомендуем вернуть золото домой, чтобы центральные банки Европы имели над ним полный контроль в любой момент,
– заявил глава ассоциации Михаэль Йегер.
Стоит знать! Ассоциация европейских плательщиков уже обратилась к министерствам финансов и центральным банкам Германии и Италии с письмами, призывая пересмотреть зависимость от ФРС США.
Планируют ли Германия и Италия забирать золото
В Германии идею репатриации золота поддерживают как правые, так и левые политики, пишет издание. Впрочем Немецкий федеральный банк ответил, что регулярно оценивает места хранения золотых запасов и пока считает ФРС надежным партнером, которому можно доверять.
В Италии еще в 2019 году партии нынешнего премьера Джорджи Мелони "Братья Италии" призвала забрать золотые резервы из США:
- Сама Мелони тоже обещала в случае победы на выборах "вернуть итальянское золото домой".
- Однако, после того, как стала премьером в 2022 году, она больше не поднимала этот вопрос.
- Мелони хочет сохранить хорошие отношения с Трампом, которые ей удалось наладить, поэтому тему золота она предпочитает не обсуждать.
Стоит знать! Европейский центральный банк подсчитал, что в 2025 году золото обогнало евро и стало вторым крупнейшим активом, в котором центробанки хранят резервы. В долларах резервы составляют 45%, в золоте – 20%, а в евро – только 16%.