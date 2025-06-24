Италия и Германия могут оставить США без золота

Нападки президента Дональда Трампа на Федеральную резервную систему уже имеют последствия. В Европе призывают Германию и Италию вывести их золотые резервы из США.

Сколько золота Италия и Германия держат в США

Германия и Италия, по данным Всемирного совета по вопросам золота, имеют самые большие золотые резервы после США – 3 352 и 2 452 тонны соответственно, сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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У хранении золота обе европейские страны в значительной степени полагаются на Федеральную резервную систему:

Более трети своих золотых слитков Германия и Италия держат в США.

Исторически это объясняется тем, что Нью-Йорк является одним из главных мировых хабов торговли золотом наравне с Лондоном.

Однако из-за угроз Трампа вмешаться в работу ФРС Ассоциация европейских налогоплательщиков призвала страны вывезти золото из США.

Мы очень обеспокоены возможным вмешательством Трампа в независимость Федерального резерва. Мы рекомендуем вернуть золото домой, чтобы центральные банки Европы имели над ним полный контроль в любой момент,

– заявил глава ассоциации Михаэль Йегер.

Стоит знать! Ассоциация европейских плательщиков уже обратилась к министерствам финансов и центральным банкам Германии и Италии с письмами, призывая пересмотреть зависимость от ФРС США.

Планируют ли Германия и Италия забирать золото

В Германии идею репатриации золота поддерживают как правые, так и левые политики, пишет издание. Впрочем Немецкий федеральный банк ответил, что регулярно оценивает места хранения золотых запасов и пока считает ФРС надежным партнером, которому можно доверять.

В Италии еще в 2019 году партии нынешнего премьера Джорджи Мелони "Братья Италии" призвала забрать золотые резервы из США:

Сама Мелони тоже обещала в случае победы на выборах "вернуть итальянское золото домой".

Однако, после того, как стала премьером в 2022 году, она больше не поднимала этот вопрос.

Мелони хочет сохранить хорошие отношения с Трампом, которые ей удалось наладить, поэтому тему золота она предпочитает не обсуждать.

Стоит знать! Европейский центральный банк подсчитал, что в 2025 году золото обогнало евро и стало вторым крупнейшим активом, в котором центробанки хранят резервы. В долларах резервы составляют 45%, в золоте – 20%, а в евро – только 16%.