Почему дорожает золото

В 2025 году золото претендует на звание главного безопасного актива. Рост спотовых цен на этот драгоценный металл в 2025 году опережает другие традиционные активы на фоне проблем фискальной устойчивости и военных конфликтов, пишет 24 Канал со ссылкой на CNBC.

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По словам участников ежегодной Азиатско-Тихоокеанской конференции по драгоценным металлам, золото набирает популярность из-за своей независимости от обязательств государств.

Главное преимущество золота в том, что оно не является чьей-то ответственностью. Когда инвесторы покупают облигации, валюту или другие государственные активы, они фактически делают ставку на соответствующую экономику,

– отметил управляющий директор Metals Focus Никос Кавалис.

На сколько подорожало золото по сравнению с другими активами

Как отмечается, индекс доллара, который измеряет стоимость этой валюты относительно корзины валют, ослаб почти на 10% с начала года, а доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на 19 базисных пунктов. В то же время "валюты-убежища", такие, как японская иена и швейцарский франк, укрепились примерно на 8% и 10% относительно доллара.

Растет тревожность относительно будущего доллара США и казначейских облигаций, что подталкивает инвесторов искать альтернативы, такие как золото,

– сказал глава глобальных рынков Всемирного совета по золоту Шаокай Фань.

Золото обновляет максимумы уже несколько месяцев подряд и сейчас торгуется на уровне 3403,09 доллара, достигнув в апреле пика выше 3500 долларов. Повышенный спрос на этот драгоценный металл вызван геополитической нестабильностью, особенно в связи с конфликтом на Ближнем Востоке, а также снижением интереса к американским "активам-убежищам".

Почему инвесторы выбирают золото

Среди других активов золото выделяется своей ликвидностью, аполитичностью и отсутствием контрагентского риска. Его предложение ограничено природными ресурсами, в отличии фиатных валют (валюта, стоимость которой не обеспечена физическим товаром), и она не связана с экономической или политической ситуацией в отдельных странах.

На золото как актив не влияют высокие коэффициенты соотношения долга к ВВП, что имеют влияние на другие валюты,

– заявил глава глобальных институциональных рынков в ABC Refinery Николас.

Руководитель отдела товарной стратегии TD Securities Барт Мелек отметил, что активные закупки золота центральными банками укрепляют его статус. В 2024 году объем пополнения резервов достиг 1044,6 тонн и продолжил трехлетнюю тенденцию, когда годовые покупки превышали 1000 тонн.

Важно! По данным ЕЦБ, золото стало вторым по важности резервным активом, опередив евро. На конец 2024 года его доля в мировых резервах составляла около 20%.