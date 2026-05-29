Именно эта страна получила много нефти из Ирана в мае

В мае Филиппины получили значительное количество нефти. Грузы поступали именно из Ирана. Вероятно, это произошло впервые с начала конфликта на Ближнем Востоке.

Что известно о поставках иранской нефти в Филиппины?

Стало известно, что 17 мая танкер Suezmax Ocean Start доставил иранскую нефть на НПЗ Petron Bataan в Филиппинах, сообщает Reuters, ссылаясь на данные Kpler.

Известно, что этот танкер способен перевозить примерно 1 миллион баррелей нефти. Груз двигался так:

в начале мая Ocean Start получил груз;

этот груз передавался путем перегрузки с судна на судно, это происходило в водах возле Сингапура;

процедура осуществлялась с помощью танкера Suezmax Kylo.

Важно! Suezmax Kylo загрузил нефть на острове Харг в Иране еще 27 марта.

Данные Kpler указывали на то, что это была первая поставка иранской сырой нефти на Филиппины. Другая аналитическая фирма, Vortexa, также идентифицировала груз как иранскую сырую нефть, доставленную на нефтеперерабатывающий завод Petron,

– указывает издание.

Интересно, что другой груз доставлялся аналогичным методом. То есть, перегрузкой с танкера на танкер.

Как Филиппины смогли покупать иранскую нефть?