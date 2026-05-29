Що відомо про постачання іранської нафти у Філіппіни?

Стало відомо, що 17 травня танкер Suezmax Ocean Start доставив іранську нафту на НПЗ Petron Bataan у Філіппінах, повідомляє Reuters, посилаючись на дані Kpler.

Відомо, що цей танкер здатен перевозити приблизно 1 мільйон барелів нафти. Вантаж рухався так:

на початку травня Ocean Start отримав вантаж;

цей вантаж передавався шляхом перевантаження з судна на судно, це відбувалося у водах біля Сінгапуру;

процедура здійснювалась за допомогою танкера Suezmax Kylo.

Важливо! Suezmax Kylo завантажив нафту на острові Харг в Ірані ще 27 березня.

Дані Kpler вказували на те, що це була перша поставка іранської сирої нафти на Філіппіни. Інша аналітична фірма, Vortexa, також ідентифікувала вантаж як іранську сиру нафту, доставлену на нафтопереробний завод Petron,

– вказує видання.

Цікаво, що інший вантаж доставлявся аналогічним методом. Тобто, перевантажуванням з танкера на танкер.

Як Філіппіни змогли купувати іранську нафту?