Санкции США не работают: Иран ставит рекорды по добыче нефти: Иран ставит рекорды по добыче нефти

Пока продолжаются дискуссии о том, какой ущерб нанесли удары США и Израиля по иранской ядерной программе, одно остается очевидным – нефтяной сектор страны стремительно развивается. Главная "дойная корова" Ирана остается нетронутой.

Добыча нефти в Иране

Согласно недавно опубликованным данным, добыча нефти в Иране в 2024 году достигла самого высокого уровня за последние 46 лет. Все указывает на то, что в первой половине 2025 года она продолжит расти, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Как отмечают аналитики, в то время, как Белый дом продолжает настаивать на эффективности своей политики "максимального давления", Иран максимализирует добычу нефти.

У нас есть санкции. Если они будут миролюбивыми и убедят нас, что не нанесут больше вреда, я готов снять санкции,

– заявил недавно Дональд Трамп.

Впрочем, эксперты уверены, что у Трампа на самом деле гораздо меньше рычагов давления, чем он думает. И в Тегеране это прекрасно понимают.

Как Иран обходит санкции США

История обхода Ираном американских нефтяных санкций насчитывает десятилетия: в одних случаях Вашингтон сознательно закрывал глаза на явные нарушения, предпочитая стабилизировать цены на нефть и сдерживать инфляцию.

В других – это результат усилий самого Ирана и Китая, которые оттачивали свое мастерство в уклонении от ограничений.

Важно! По данным консалтинговой компании FGE Energy, в прошлом году доходы Ирана от экспорта энергоносителей достигли 12-летнего максимума - 78 миллиардов долларов.

Санкции США на иранскую нефтяную отрасль действуют с ноября 1979 года, когда президент Джимми Картер ввел первые ограничения. В 1996 году Билл Клинтон подписал Закон о санкциях против Ирана и Ливии, при Бараке Обаме, к ним добавились новые меры.

Примечательно! За последнее десятилетие Тегеран сосредоточился на развитии менее заметных, но важных секторов – производстве конденсата и сжиженного природного газа: этана, бутана, пропана. Эти продукты могут быть вне поля зрения, но они учитываются в общем объеме добычи и приносят существенные доходы.

В прошлом году Иран добывал около 4,3 миллиона баррелей сырой нефти в день и еще 725 тысяч баррелей в день других жидких углеводородов - всего почти 5,1 миллиона баррелей в день.

Важно! По данным Миннафты Ирана, газоконденсат стал вторым по прибыльности экспортным товаром после нефти и природного газа. В 2023 году только продажа пропана принесла стране 3,6 миллиарда долларов, бутана - еще 2,2 миллиарда долларов. Сегодня 90% всего иранского нефтяного экспорта идет в Китай.

Даже 12-дневная война между Израилем и Ираном с участием США не повлияла на работу нефтяного сектора страны. Израильские авиаудары нанесли лишь незначительный ущерб ряду объектов, которые были оперативно восстановлены.