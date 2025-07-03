Какие цены на нефть

В четверг, 3 июля, фьючерсы на нефть марки Brent на 45 центов (0,65%) до 68,66 за баррель. Нефть WTI потеряла 44 цента (0,66%), и торгуется на уровне 67,01 за баррель, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Следует отметить, что в среду, 2 июля, оба контракта достигли недельного максимума после того, как Иран прекратил сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии. Дополнительным фактором роста стала новость о предварительном торговом соглашении между США и Вьетнамом.

Что происходит с ценами на нефть

По словам аналитиков, неопределенность в торговой политике США усиливается: 90-дневная отсрочка введения повышенных пошлин истекает 9 июля. При этом новых соглашений с ключевыми партнерами, в частности ЕС и Японией, пока не заключено.

Важно! Ожидается, что страны ОПЕК и их союзники, включая ближайшие выходные договорятся об увеличении добычи на 411 тысяч баррелей в сутки.

На фоне неопределенности вокруг пошлин и решения ОПЕК+, а также в преддверии длинных выходных по случаю Дня независимости в США, участники рынка, вероятно, будут избегать лишнего риска,

– отметили аналитики ING.

Настроения инвесторов также ухудшились из-за слабых данных из Китая. Согласно опросу в частном секторе, деловая активность в сфере услуг в июне росла самыми медленными темпами за девять месяцев на фоне снижения внутреннего спроса и сокращения новых экспортных заказов.

Примечательно! Аналитики отмечают, что рынок ожидает публикации основного отчета о занятости в США - он поможет сформировать ожидания относительно сроков и масштабов возможного снижения процентных ставок Федеральной резервной системой.