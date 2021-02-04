Ипотечным кредитованием под 7% годовых в Украине можно будет воспользоваться уже с 1 марта. По словам премьер-министра Дениса Шмигаля, на этом правительство не планирует останавливаться. В Кабмине надеются на ипотеку на жилье до 5% для социальных категорий населения.

Источник: 24 канал

О государственной программе "Первичное жилье" Шмигаль рассказал во время встречи Европейской Бизнес Ассоциации.

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Далее мы будем это развивать – и ипотеку, и финансовый лизинг жилья для социальных категорий под 5% мы хотим в этом году запустить через Государственное ипотечное учреждение,

- подчеркнул премьер.

Кто может воспользоваться ипотекой

Отметим, что уменьшение стоимости ипотечных кредитов в правительстве утвердили в конце января. Ставку уменьшили до 7% годовых. Эту компенсацию Фонду предпринимательства могут использовать те граждане Украины, которые планируют приобрести, как квартиру, так и построить собственное жилье. Главное не покупать жилье, построенное до 2015 года.

Постановление правительство утвердило по требованию президента Владимира Зеленского. Глава государства инициировал программу "Доступные кредиты 5-7-9%".