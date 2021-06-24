Инвестор потерял статус миллионера из-за Dogecoin: почему он отказывается продавать криптовалюту

В начале недели рынок криптовалюты всколыхнула новая волна обесценивания. Стоимость биткоина, Ethereum и Dogecoin стремительно пошла вниз. Логично, что криптоинвесторы начали терять деньги. В частности, пострадал и кошелек Глаубера Контессото.

Инвестиционный портфель 33-летнего американца на 100% состоял из Dogecoin, который популяризирует генеральный директор Tesla Илон Маск. По словам Контессото, всего за день он потерял 167 тысяч долларов.

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Инвестор потерял 167 тысяч долларов из-за обвала криптовалют

Секрет финансового благополучия Контессото – Dogecoin, который превратил простого инвестора в миллионера всего за 2 месяца. В начале февраля он вложил в криптовалюту, которая была создана как шутка, 250 тысяч долларов. Вдохновил его это сделать Илон Маск. В апреле Контессото увидел на своем счету более 2 миллионов долларов. Несмотря на то, что турбулентность вокруг Dogecoin продолжалась, инвестор отказался продавать токен. Он даже приобрел дополнительные цифровые монеты на спаде. Более того, он отказывается продавать Doge после того, как цена токена упала на 20%.

До вчерашнего дня я был миллионером. Я бы волновался, если биткоин и Ethereum не пострадали бы,

– признался мужчина.

Контессото по-прежнему оптимистично настроен относительно Dogecoin, несмотря на то, что он потерял статус миллионера. Инвестор отметил, что вложил все свои сбережения в цифровую валюту, поскольку верил, что заработает на этом миллионы. Вкладчик делает ставку на долгосрочную перспективу и планирует держать Doge в течение нескольких лет. Контессото следует своему первоначальному плану: он продаст 10% активов Dogecoin, когда его портфель достигнет 10 миллионов долларов, а 90% и дальше будет сохранять в криптовалюте.

Люди зацикливаются на краткосрочной перспективе, и им не хватает терпения, чтобы полностью осмотреть инвестиции,

– объяснил он свое решение.

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Позиция экспертов

В противоположность Контессото, эксперты рекомендуют осторожно обращаться с Dogecoin. Они советуют вкладывать средства в криптовалюту-шутку только в том случае, когда вы можете позволить себе потерять эту сумму.

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Специалисты напоминают, что криптовалюта – это довольно рисковая инвестиция. Часть профессиональных игроков утверждают, что особенно осторожно нужно инвестировать в Dogecoin, поскольку токену не хватает технологического развития, которым, например, может похвастаться биткоин. По данным CoinMarketCap, сейчас стоимость Dogecoin остановилась на уровне 0,24 доллара. Рыночная капитализация цифровой валюты составляет 31 миллиард долларов.

Инвестор потерял тысячи долларов из-за обвала Dogecoin / Инфографика CoinMarketCap