Инвестор-новичок по ошибке получил биткоины на 261 тысяч долларов: что он сделал с "подарком"

Криптобиржа BlockFi ошибочно перевела на счета своих клиентов десятки миллионов долларов. Одним из "счастливчиков" стал Стив Брукс, который начал инвестировать в криптовалюту незадолго до этого инцидента.

Криптоинвестор получил биткоины на сумму 185 тысяч фунтов стерлингов. Это произошло из-за ошибки торговой платформы BlockFi.

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Инвестор-новичок по ошибке получил 5,3 биткоина

38-летний Стив Брукс вкладывает средства в цифровые валюты на платформе BlockFi всего месяц и принял участие в акции, по условиям которой клиентам насчитывали бесплатные бонусы, если они успели провести определенные операции в марте. К участию в розыгрыше человек инвестировал в виртуальные деньги только 60 фунтов стерлингов. Наверное, невозможно представить насколько он был шокирован, когда увидел на своем счету награду от BlockFi в размере 5,3 биткоина. В валютном эквиваленте – это 261 тысяча долларов США.

Инвестор ошибочно получил биткоины стоимостью 261 тысячу долларов / Скриншот Стива Брукса

Я понятия не имел, что происходит. Я мог бы сделать с этим все что угодно - обменять на другую валюту или вывести на свой банковский счет,

– рассказал инвестор о своей первой реакции.

Британец стал одним из сотен клиентов со всего мира, которые приняли участие в продвижении BlockFi и ошибочно получили биткойн. Позже торговая платформа BlockFi подтвердила, что неправильно перечислила биткоины примерно сотни инвесторам и обратилась к ним с просьбой вернуть деньги. После консультации с юристами Брукс согласился вернуть деньги криптобирже. Он получил компенсацию в размере 3500 фунтов стерлингов.

Реакция криптобиржи

BlockFi поблагодарила своих клиентов за понимание и возврата средств. Сейчас финансовые риски компании оценили в 10 миллионов долларов, которые сокращаются благодаря возвращению биткоинов. BlockFi отметила, что во время этого инцидента деньги пользователей платформы были в безопасности.

Добавим, что клиенты достаточно часто были недовольны опытом работы с BlockFi:

у кого возникали проблемы с выводом средств из криптобиржи,

кому насчитывали неправильные бонусы и тому подобное.

Ситуация на рынке

В течение последних нескольких месяцев криптовалюта стремительно пошла вверх в цене на фоне роста институциональной и громкой поддержки виртуальных монет, в том числе биткоинов. Однако, существует немало рисков, связанных с торговлей криптовалюта. Регуляторы предупреждают инвесторов, что они могут потерять свои деньги.

Важным аспектом также является регулирование деятельности торговых платформ, которые занимаются "деньгами будущего". Власти проверяют платформы только в контексте борьбы с отмыванием денег. Рынок виртуальных валют также известный нестабильными и спекулятивным ценам. Например, на стоимость цифровых валют неоднократно влиял миллиардер Маск. Для этого ему достаточно твитнуть что-то о биткоине или Dogecoin.

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