Не держите деньги под матрасом: вот, как правильно откладывать

Многие украинцы держат деньги "под матрасом". Они собирают валюту и только складывают ее, создавая определенную финансовую подушку. На самом деле эта стратегия проигрышная.

Как правильно откладывать деньги?

В комментарии 24 Каналу аналитик Андрей Шевчишин заметил, что сама по себе покупка валюты не приносит дополнительную прибыль. Ведь, например, доллар теряет свою покупательную способность.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Девальвация гривны также происходит, но НБУ оставляет за собой контроль этого рынка и сохранение привлекательности гривневых инвестиций, в частности гривневые ОВГЗ.

Шевчишин отмечает, что чрезвычайно важно диверсифицировать средства. То есть, инвестировать в различные активы. Таким образом вы можете учесть различные варианты развития событий.

Например, деньги можно вложить в:

гривневые ОВГЗ;

валютные ОВГЗ;

гривневые депозиты (валютные в Украине имеют низкие проценты).

Экономист Ярослав Жалило в разговоре с 24 Каналом назвал необходимым – учитывать условия срочных депозитов и облигаций. К примеру то, что сразу вывести вложенные деньги не удастся.

Ярослав Жалило Кандидат экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований Если речь идет о средствах, которые есть сейчас, и их надо в течение года сэкономить, то лучше, конечно, выбирать менее долгосрочные варианты.

Что еще важно знать при инвестировании в 2026 году?