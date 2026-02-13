Не держите деньги под матрасом: вот, как правильно откладывать
- Аналитик Андрей Шевчишин советует диверсифицировать средства, инвестируя в различные активы, чтобы учесть различные варианты развития событий.
- Экономист Ярослав Жалило отмечает, что важно учитывать условия срочных депозитов и облигаций.
Многие украинцы держат деньги "под матрасом". Они собирают валюту и только складывают ее, создавая определенную финансовую подушку. На самом деле эта стратегия проигрышная.
Как правильно откладывать деньги?
В комментарии 24 Каналу аналитик Андрей Шевчишин заметил, что сама по себе покупка валюты не приносит дополнительную прибыль. Ведь, например, доллар теряет свою покупательную способность.
Девальвация гривны также происходит, но НБУ оставляет за собой контроль этого рынка и сохранение привлекательности гривневых инвестиций, в частности гривневые ОВГЗ.
Шевчишин отмечает, что чрезвычайно важно диверсифицировать средства. То есть, инвестировать в различные активы. Таким образом вы можете учесть различные варианты развития событий.
Например, деньги можно вложить в:
- гривневые ОВГЗ;
- валютные ОВГЗ;
- гривневые депозиты (валютные в Украине имеют низкие проценты).
Экономист Ярослав Жалило в разговоре с 24 Каналом назвал необходимым – учитывать условия срочных депозитов и облигаций. К примеру то, что сразу вывести вложенные деньги не удастся.
Если речь идет о средствах, которые есть сейчас, и их надо в течение года сэкономить, то лучше, конечно, выбирать менее долгосрочные варианты.
Что еще важно знать при инвестировании в 2026 году?
При инвестировании нужно учитывать инфляцию. Сейчас НБУ ее предусматривает на уровне – 7,7%. А вот девальвация текущего курса, прогнозируемого правительством на этот год – до 45,3 гривны за доллар.
К тому же стоит учитывать колебания курса. Доллар в 2026 не будет выше 45,3 – 46 гривен. Ведь НБУ продолжит контролировать рынок и избегать чрезмерных колебаний.
Если опираться на эти факторы, получится, что облигации будут предлагать более высокую доходность. Ставки по краткосрочным вкладам в 2026 – 2027 годах составят – 15,7 – 16,3%. А вот долгосрочные, если ориентироваться на 2028 – 2029 годы, – 17,5 – 17,8%.