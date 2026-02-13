Укр Рус
Финансы Финансовые новости Не держите деньги под матрасом: вот, как правильно откладывать
13 февраля, 14:00
4

Не держите деньги под матрасом: вот, как правильно откладывать

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • Аналитик Андрей Шевчишин советует диверсифицировать средства, инвестируя в различные активы, чтобы учесть различные варианты развития событий.
  • Экономист Ярослав Жалило отмечает, что важно учитывать условия срочных депозитов и облигаций.

Многие украинцы держат деньги "под матрасом". Они собирают валюту и только складывают ее, создавая определенную финансовую подушку. На самом деле эта стратегия проигрышная.

Как правильно откладывать деньги?

В комментарии 24 Каналу аналитик Андрей Шевчишин заметил, что сама по себе покупка валюты не приносит дополнительную прибыль. Ведь, например, доллар теряет свою покупательную способность.

Читайте также Когда на самом деле в Украине могут легализовать крипторынок

 

Андрей Шевчишин

Финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков

Девальвация гривны также происходит, но НБУ оставляет за собой контроль этого рынка и сохранение привлекательности гривневых инвестиций, в частности гривневые ОВГЗ.

Шевчишин отмечает, что чрезвычайно важно диверсифицировать средства. То есть, инвестировать в различные активы. Таким образом вы можете учесть различные варианты развития событий.

Например, деньги можно вложить в:

  • гривневые ОВГЗ;
  • валютные ОВГЗ;
  • гривневые депозиты (валютные в Украине имеют низкие проценты).

Экономист Ярослав Жалило в разговоре с 24 Каналом назвал необходимым – учитывать условия срочных депозитов и облигаций. К примеру то, что сразу вывести вложенные деньги не удастся.

 

Ярослав Жалило

Кандидат экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований

Если речь идет о средствах, которые есть сейчас, и их надо в течение года сэкономить, то лучше, конечно, выбирать менее долгосрочные варианты.

Что еще важно знать при инвестировании в 2026 году?

  • При инвестировании нужно учитывать инфляцию. Сейчас НБУ ее предусматривает на уровне – 7,7%. А вот девальвация текущего курса, прогнозируемого правительством на этот год – до 45,3 гривны за доллар.

  • К тому же стоит учитывать колебания курса. Доллар в 2026 не будет выше 45,3 – 46 гривен. Ведь НБУ продолжит контролировать рынок и избегать чрезмерных колебаний.

  • Если опираться на эти факторы, получится, что облигации будут предлагать более высокую доходность. Ставки по краткосрочным вкладам в 2026 – 2027 годах составят – 15,7 – 16,3%. А вот долгосрочные, если ориентироваться на 2028 – 2029 годы, – 17,5 – 17,8%.