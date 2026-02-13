Не тримайте гроші під матрасом: ось, як правильно відкладати

Багато українців тримають гроші "під матрасом". Вони збирають валюту та лише складають її, створюючи певну фінансову подушку. Насправді ця стратегія програшна.

Як правильно відкладати гроші?

У коментарі 24 Каналу аналітик Андрій Шевчишин зауважив, що сама по собі купівля валюти не приносить додаткові прибутки. Адже, наприклад, долар втрачає свою купівельну спроможність.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Девальвація гривні також відбувається, але НБУ залишає за собою контроль цього ринку та збереження привабливості гривневих інвестицій, зокрема гривневі ОВДП.

Шевчишин наголошує, що надзвичайно важливо диверсифікувати кошти. Тобто, інвестувати у різні активи. Таким чином ви можете врахувати різні варіанти розвитку подій.

Наприклад, гроші можна вкласти у:

гривневі ОВДП;

валютні ОВДП;

гривневі депозити (валютні в Україні мають низькі відсотки).

Економіст Ярослав Жаліло у розмові з 24 Каналом назвав необхідним – враховувати умови строкових депозитів та облігацій. До прикладу те, що одразу вивести вкладені гроші не вдасться.

Ярослав Жаліло Кандидат економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Якщо йдеться про кошти, які є зараз, і їх треба протягом року заощадити, то краще, звичайно, обирати менш довгострокові варіанти.

Що ще важливо знати при інвестуванні у 2026 році?