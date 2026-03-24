Укр Рус
24 марта, 15:00
3

Это самые большие потери за 18 лет: произошли впечатляющие изменения на азиатском рынке инвестиций

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • В марте иностранные инвесторы вывели из азиатских акций 50,45 миллиарда долларов, что является крупнейшим оттоком с 2008 года.
  • Отток капитала вызван конфликтом на Ближнем Востоке.

В марте был замечен значительный отток иностранных инвестиций из азиатских акций. Этому способствовала ситуация на Ближнем Востоке. Речь идет о противостоянии США, Израиля против Ирана.

Какова сейчас ситуация на азиатских рынках?

Как известно, иностранные инвесторы продали региональных акций на 50,45 миллиарда долларов в марте, сообщает Reuters.

Для понимания, это самый большой отток – как минимум с 2008 года, показывают данные LSEG. Заметим, что они охватывают биржи:

  • Таиланда;
  • Вьетнама;
  • Филиппин;
  • Южной Кореи;
  • Тайваня;
  • Индонезии;
  • Индии.

Обратите внимание! Нужно понимать, что отток средств с рынков развивающихся стран, в Азии, связан, в частности, с тем, что они импортировали энергетические продукты с Ближнего Востока. Сейчас же эта транспортировка невозможна.

К тому же нужно учитывать и другие факторы. Например, подорожание нефти, которое продолжается на фоне усиления кризиса, сообщает Reuters.

Абдельазиз Албогдади, менеджер по маркетинговым исследованиям и стратегии финтех-компании FXEM, заявил, что отток капитала усилился дальнейшим ростом мировой доходности и переоценкой ожиданий по ставкам, а также потенциальным экономическим влиянием на чистых импортеров нефти, 
– указывает издание.

С начала марта отток средств из тайваньских акций – достиг 25,28 миллиарда долларов. Это самый большой показатель за почти 18 лет. Относительно других стран ситуация такова:

  • Южная Корея – отток 13,5 миллиарда долларов;
  • Индия – 10,17 миллиардов долларов;
  • Таиланд зафиксировал отток – 1,35 миллиарда долларов;
  • Филиппины – 182 миллиона долларов;
  • Вьетнам – 21 миллион долларов.

Интересно! Индонезия в тот же период получила чистый приток. В целом он достиг – 59 миллионов долларов.

Отток капитала на Тайване и в Южной Корее был в основном сосредоточен на акциях компаний по искусственному интеллекту/технологий, учитывая, что они накопили значительный прирост во время бума искусственного интеллекта, 
– отметил Луи из BNP Paribas.

Что важно знать об азиатском рынке инвестиций сейчас?

  • Как утверждают аналитики Nomura, акции компаний, занимающихся технологическим оборудованием – в Корее или Китае, сейчас наиболее перспективны. Ведь влияние Ближнего Востока на них ограничено.

  • Рынки стран Азии, что развиваются, будут оставаться волатильными в ближайшее время. В частности, этому будет способствовать повышение геополитических рисков.