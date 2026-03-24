Это самые большие потери за 18 лет: произошли впечатляющие изменения на азиатском рынке инвестиций

В марте был замечен значительный отток иностранных инвестиций из азиатских акций. Этому способствовала ситуация на Ближнем Востоке. Речь идет о противостоянии США, Израиля против Ирана.

Какова сейчас ситуация на азиатских рынках?

Как известно, иностранные инвесторы продали региональных акций на 50,45 миллиарда долларов в марте, сообщает Reuters.

Читайте также Вот для чего Трамп рассказал о переговорах в Иране: все дело в нефти

Для понимания, это самый большой отток – как минимум с 2008 года, показывают данные LSEG. Заметим, что они охватывают биржи:

Таиланда;

Вьетнама;

Филиппин;

Южной Кореи;

Тайваня;

Индонезии;

Индии.

Обратите внимание! Нужно понимать, что отток средств с рынков развивающихся стран, в Азии, связан, в частности, с тем, что они импортировали энергетические продукты с Ближнего Востока. Сейчас же эта транспортировка невозможна.

К тому же нужно учитывать и другие факторы. Например, подорожание нефти, которое продолжается на фоне усиления кризиса, сообщает Reuters.

Абдельазиз Албогдади, менеджер по маркетинговым исследованиям и стратегии финтех-компании FXEM, заявил, что отток капитала усилился дальнейшим ростом мировой доходности и переоценкой ожиданий по ставкам, а также потенциальным экономическим влиянием на чистых импортеров нефти,

– указывает издание.

С начала марта отток средств из тайваньских акций – достиг 25,28 миллиарда долларов. Это самый большой показатель за почти 18 лет. Относительно других стран ситуация такова:

Южная Корея – отток 13,5 миллиарда долларов;

Индия – 10,17 миллиардов долларов;

Таиланд зафиксировал отток – 1,35 миллиарда долларов;

Филиппины – 182 миллиона долларов;

Вьетнам – 21 миллион долларов.

Интересно! Индонезия в тот же период получила чистый приток. В целом он достиг – 59 миллионов долларов.

Отток капитала на Тайване и в Южной Корее был в основном сосредоточен на акциях компаний по искусственному интеллекту/технологий, учитывая, что они накопили значительный прирост во время бума искусственного интеллекта,

– отметил Луи из BNP Paribas.

