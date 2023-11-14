Что теперь можно делать с монетами

Теперь Национальный банк не только осуществляет реализацию инвестиционных монет Украины, но также проводит операции с их покупкой да приемом поврежденных экземпляров от населения для дальнейшей оценки.

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Процедура проведения этих операций определена в соответствии с распорядительными актами Национального банка при отсутствии прямой угрозы для жизни и здоровья работников и клиентов. Как совершать такие операции, можно прочитать по ссылке.

Где можно купить монеты

Операции, связанные с инвестиционными монетами, производятся в пунктах купли и продажи:

  • ПАО О "Южный"
  • АО "МИБ"
  • АО "БАНК ¾"
  • АКБ "ИНДУСТРИАЛБАНК"
  • О "УКРГАЗБАНК"
  • АО "Сбербанк"
  • АО "О "РАДОБАНК"

Цены на покупку и продажу инвестиционных монет

В настоящее время в Украине можно купить и продать шесть видов инвестиционных монет:

Название монеты Номинал (в гривнах) Цена покупки Цена продажи
30 лет независимости Украины (серебро) 1 800 гривен 1 390 гривен
Архистратиг Михаил (серебро) 1 800 гривен 1 390 гривен
Архистратиг Михаил (золото) 2 7003 гривны 7 912 гривен
Архистратиг Михаил (золото) 5 17 508 гривен 19 254 гривны
Архистратиг Михаил (золото) 10 35 017 гривен 38 157 гривен
Архистратиг Михаил (золото) 20 70 034 гривны 75 615 гривен

НБУ смягчил ограничения по монетам / Инфографика Нацбанка