Что теперь можно делать с монетами

Теперь Национальный банк не только осуществляет реализацию инвестиционных монет Украины, но также проводит операции с их покупкой да приемом поврежденных экземпляров от населения для дальнейшей оценки.

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Процедура проведения этих операций определена в соответствии с распорядительными актами Национального банка при отсутствии прямой угрозы для жизни и здоровья работников и клиентов. Как совершать такие операции, можно прочитать по ссылке.

Справочно! Инвестиционные монеты — это монеты, производимые из драгоценных металлов с пробами для золота – 999,9, для серебра – 999,9, которые предназначены для инвестирования и накопления. Такие монеты относятся к категории банковских металлов. Номинальная стоимость инвестиционных монет значительно ниже стоимости драгоценного металла, из которого они отчеканены.

Где можно купить монеты

Операции, связанные с инвестиционными монетами, производятся в пунктах купли и продажи:

ПАО О "Южный"

АО "МИБ"

АО "БАНК ¾"

АКБ "ИНДУСТРИАЛБАНК"

О "УКРГАЗБАНК"

АО "Сбербанк"

АО "О "РАДОБАНК"

Цены на покупку и продажу инвестиционных монет

В настоящее время в Украине можно купить и продать шесть видов инвестиционных монет: