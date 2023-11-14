Что теперь можно делать с монетами
Теперь Национальный банк не только осуществляет реализацию инвестиционных монет Украины, но также проводит операции с их покупкой да приемом поврежденных экземпляров от населения для дальнейшей оценки.
Читайте также: Основа финансовой грамотности: как проанализировать личный бюджет и почему это важно для каждого
Процедура проведения этих операций определена в соответствии с распорядительными актами Национального банка при отсутствии прямой угрозы для жизни и здоровья работников и клиентов. Как совершать такие операции, можно прочитать по ссылке.
Где можно купить монеты
Операции, связанные с инвестиционными монетами, производятся в пунктах купли и продажи:
- ПАО О "Южный"
- АО "МИБ"
- АО "БАНК ¾"
- АКБ "ИНДУСТРИАЛБАНК"
- О "УКРГАЗБАНК"
- АО "Сбербанк"
- АО "О "РАДОБАНК"
Цены на покупку и продажу инвестиционных монет
В настоящее время в Украине можно купить и продать шесть видов инвестиционных монет:
|Название монеты
|Номинал (в гривнах)
|Цена покупки
|Цена продажи
|30 лет независимости Украины (серебро)
|1
|800 гривен
|1 390 гривен
|Архистратиг Михаил (серебро)
|1
|800 гривен
|1 390 гривен
|Архистратиг Михаил (золото)
|2
|7003 гривны
|7 912 гривен
|Архистратиг Михаил (золото)
|5
|17 508 гривен
|19 254 гривны
|Архистратиг Михаил (золото)
|10
|35 017 гривен
|38 157 гривен
|Архистратиг Михаил (золото)
|20
|70 034 гривны
|75 615 гривен
НБУ смягчил ограничения по монетам / Инфографика Нацбанка