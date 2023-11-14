Що тепер можна робити з монетами
Відтепер Національний банк не лише здійснює реалізацію інвестиційних монет України, але також проводить операції з їхньою купівлею та прийманням пошкоджених екземплярів від населення для подальшої оцінки.
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Процедура проведення цих операцій визначена відповідно до розпорядчих актів Національного банку, за умови відсутності прямої загрози для життя та здоров'я працівників та клієнтів. Як здійснювати такі операції, можна прочитати за посиланням.
Де можна придбати монети
Операції, пов'язані з інвестиційними монетами, проводяться у пунктах купівлі та продажу:
- ПАТ АБ "Південний"
- АТ "МІБ"
- АТ "БАНК ¾"
- АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"
- АБ "УКРГАЗБАНК"
- АТ "Ощадбанк"
- АТ "АБ "РАДАБАНК"
Ціни на купівлю та продаж інвестиційних монет
Нині в Україні можна купити та продати шість видів інвестиційних монет:
|Назва монети
|Номінал (у гривнях)
|Ціна купівлі
|Ціна продажу
|30 років незалежності України (срібло)
|1
|800 гривень
|1 390 гривень
|Архістратиг Михаїл (срібло)
|1
|800 гривень
|1 390 гривень
|Архістратиг Михаїл (золото)
|2
|7003 гривні
|7 912 гривень
|Архістратиг Михаїл (золото)
|5
|17 508 гривень
|19 254 гривні
|Архістратиг Михаїл (золото)
|10
|35 017 гривень
|38 157 гривень
|Архістратиг Михаїл (золото)
|20
|70 034 гривні
|75 615 гривень
НБУ пом'якшив обмеження щодо монет / Інфографіка Нацбанку