Инфляционная ловушка: какая проблема стала головной болью центробанков

Глобальный дефицит предложения – это мощный импульс для инфляции. Рост цен происходит настолько быстро, что центробанки могут быть вынуждены отреагировать, даже несмотря на то, что скорректировать дисбаланс они не способны.

Главная дилемма заключается в том, что трудно выяснить, какая часть инфляции обусловлена ​​оживлением спроса после карантинов, а какая доля приходится на дефицит предложения из-за пробок в портах и ​​недостаток материалов и работников.

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Возможные сценарии

Повышение процентных ставок сейчас могло бы смягчить спрос, который был флагманом глобального восстановления после прошлогоднего экономического спада. Однако он не способствовал нивелированию проблем с предложением. Если же дефицит на рынке исчезнет, ​​когда нормализуется ситуация с торговлей, то такая политика может оказаться слишком жесткой и остановить восстановления.

Инфляция Это продолжительный рост общего уровня цен, отражающий снижение покупательной способности денежной единицы.

С другой стороны, если центробанки не будут действовать, а предложение продолжит падать, то это приведет к высшим инфляционных ожиданий, которые будут побуждать потребителей и компании к повышению зарплат и цен. Реализация этого сценария может заставить центробанки еще сильнее нажать на тормоза.

Вычислить разницу между драйверами спроса и предложения сейчас очень сложно. Большинство центральных банков, скорее всего, признают, что инфляция намного выше, чем они ожидали сначала,

– заявил старший экономический советник HSBC Holdings Plc Стивен Кинг.

Планы центробанков

Потребительские цены в мире выросли более чем на 4% за последние 12 месяцев, тогда как инфляция достигла самого высокого уровня за последние 10 лет. В частности, в Великобритании инфляция может вдвое превысить целевой показатель центробанка. Эндрю Бейли, который возглавляет Банк Англии, заявил, что они будут вынуждены действовать, хотя он неоднократно подчеркивал пределы того, что центральные банки могут сделать. Трейдеры считают, что британский центробанк увеличит ключевую процентную ставку до 0,5% уже к концу 2021 года. Среди развитых стран на такой шаг пошли только несколько, в частности:

Норвегия

Новая Зеландия.

Инфляция создает серьезную проблему для центробанков / Фото Getty Images

США пока не планируют повышать процентную ставку, однако Федеральная резервная система сообщила о намерении сузить свою программу ежемесячного приобретения активов на 120 миллиардов долларов. В ФРС считают, что рост инфляции – это временное явление, тогда как политики в сентябре заявили об увеличении рисков. Инвесторы ожидают, что ФРС поднимет ставку в следующем году.

Я не уверен, что ФРС может контролировать эту ситуацию. Эксперты говорят, что центробанк должен проколоть пузырь, поднять ставки. Но что конкретно делать? Как решить проблему с поставками? Вы действительно хотите уничтожить рынок труда?,

– заявил Грег Питерс из PGIM Fixed Income в контексте вопроса, как ФРС может сдержать инфляцию.

Выиграть время

В МВФ, Китае и ЕЦБ тоже считают, что сегодняшний всплеск инфляции вряд ли продлится долго. Однако представители бизнеса имеют другое мнение. Они убеждены, что эта тенденция длительнее, чем сейчас прогнозируют. В компании Renaissance Macro Research отметили, если сочетание сильного спроса и проблем с поставками будет продолжаться, то возрастает риск того, что центральные банки будут вынуждены "резко изменить политику через некоторое время".

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По мнению Джона Бриггса, одним из способов справиться с трудностями тем, кто формирует денежно-кредитную политику, – использовать "ястребиную риторику". То есть одновременно сдерживать инфляционные ожидания и фактическое увеличение процентных ставок. Это стратегия "выиграй время, чтобы попасть на другую сторону". Он выразил надежду, что к началу 2022 года скачки цен снизятся.