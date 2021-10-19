В частности такое мнение высказал Джон Кациматитис, директор нефтяной и продовольственных компаний.

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Утром цена нефти уже достигла почти 84 долларов. Похоже, что ничего не остановит движение в направлении 100 долларов,

– считает бизнесмен.

Цены на продукты

Кациматитис также добавил, что растут цены на продукты. Ведь они тесно связаны с затратами на нефть и другие энергоресурсы. Эксперт ожидает, что цены вырастут на 10% в течение следующих 60 дней. При этом проблемы с цепочкой поставок, вероятно, сохранятся до середины 2022 года.

Что будет с нефтью

Не только Кациматитис считает цену в 100 долларов за баррель нефти реальной. В случае холодной зимы, нефть может существенно вырасти в цене, считают аналитики Bank of America. Ведь высокие цены на газ заставляют некоторые предприятия переходить на нефтепродукты, увеличивая спрос на нефть. Кроме того, активно восстанавливаются авиаперевозки, из-за чего также растет спрос.

Цена нефти 19 октября

По данным OilPrice.com , стоимость одного баррель нефти марки Brent стоит немного больше, чем 85 долларов .

В то же время нефть марки WTI продают за почти 83,5 доллара за баррель.