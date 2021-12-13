Инфляция растет самыми быстрыми темпами с 1982 года, сообщает Министерство труда США. Это оказывает давление на восстановление экономики и поднимает ставки для Федеральной резервной системы.

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Инфляция в США набирает обороты

Индекс потребительских цен, измеряющий стоимость разнообразной корзины товаров и услуг, вырос на 0,8% за месяц. В годовом исчислении этот показатель ускорился до 6,8% . Это максимальное значение почти за 40 лет.

Без учета цен на продукты и энергоносители, так называемый базовый индекс потребительских цен вырос на 0,5% за месяц и на 4,9% по сравнению с прошлым годом. Это стало самым большим ростом с середины 1991 года.

Инфляция в США установила новый рекорд / Фото Unsplash

Что происходит с ценами

Рост цен был продиктован хорошо известными факторами. В частности, речь идет о подорожании энергоносителей и бензина. С ноября 2020 года цены на энергоносители выросли на 33,3%, в том числе в ноябре – на 3,5% . В то время как стоимость бензина поднялась на 58,1%.

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Цены на продукты выросли на 6,1% за год, тогда как цены на подержанные автомобили и грузовики, внесшие основной вклад во всплеск инфляции, выросли на 31,4% после роста на 2,5% в прошлом месяце.