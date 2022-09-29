Обновила 20-летний максимум: какая ситуация с инфляцией в Германии

Инфляция в Германии по результатам сентября достигла почти 11% годовых, что значительно больше прогнозов аналитиков. Существеннее всего выросли цены на энергоносители.

Ситуация с инфляцией в Германии

После окончания временных правительственных мер помощи и обострения энергокризиса в Европе, инфляция в Германии в сентябре выросла до 10,9% годовых против 8,8% в августе.

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Что прогнозировали аналитики

Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали инфляцию в 10,2%. Всплеск ожидался, поскольку Германия упразднила летние скидки на общественный транспорт и топливо. Но масштабы ускорения обеспокоят Европейский центральный банк, пытающийся обуздать стремительный рост цен.

Недавно правительство Германии объявило об ограничении цен на газ, что может обуздать инфляцию в будущем. Администрация канцлера Олафа Шольца ссудит не менее 150 миллиардов евро на эту инициативу.

Мы ожидаем, что затраты на энергоносители сохранят рост цен в течение следующего года. Наш текущий прогноз предполагает рост потребительских цен в среднем примерно на 7% в 2023 году. Намерение правительства ввести ограничения на цены на газ должно помочь несколько снизить этот прогноз, но это будет зависеть от точного плана мер,

– заявлял экономист Мартин Адеммер.

Что подорожало больше всего

Цены на энергоносители в Германии в сентябре выросли по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году на 43,9%.

Продукты питания подорожали на 18,7%.

Стоимость услуг – на 3,6%.

Аренда жилья – на 1,7%.

Что с инфляцией в Украине

В августе ценовая динамика была более сдержанной, чем прогнозировали в Нацбанке. Инфляция составила 23% годовых против 22,2% в июле.

К концу года инфляция прогнозируемо достигнет 30% годовых.

Ключевым риском для экономического развития остается более длительный срок полномасштабной военной агрессии России против Украины.

Инфляция – это рост общего уровня цен, отражающий снижение покупательной способности денежной единицы. Чем выше уровень инфляции в стране, тем большую угрозу он представляет для экономики.