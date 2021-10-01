Инфляция бьет рекорды в странах еврозоны: основные причины стремительно роста цен

В сентябре 2021 года инфляция в странах еврозоны выросла до многолетних максимумов. Эта тенденция давит на Европейский центральный банк, который утверждает, что инфляция имеет временный характер.

Инфляция взлетела до очередных максимумов на фоне высоких цен на энергию и трудностей со снабжением. В частности, из-за глобального энергетического кризиса на этой неделе стоимость нефти впервые за три года пересекла отметку в 80 долларов за баррель. Кроме того, новая вспышка коронавируса и сильный спрос привели к возникновению проблем с поставками на глобальном уровне. В результатов выросла стоимость сырья и других товаров.

Обратите внимание Первые инвестиции: с чего начать и на чем можно заработать

Инфляция достигла рекордных уровней

Индекс потребительских цен в еврозоне в течение первого месяца осени вырос на 3,4%, опередив прогнозы экономистов на уровне 3,3%. В августе этот показатель вырос на 3%. Инфляция в крупнейшей экономике Европы – Германии – взлетела до 4,1%. Это самый высокий уровень за 29 лет. Во Франции зафиксировали рост цен на уровне 10-летнего максимума – 2,7%.

Инфляция Это продолжающийся рост общего уровня цен, отражающий снижение покупательной способности денежной единицы.

Государства во всем мире обеспокоены стремительным ростом инфляции. Это приводит к давлению на центробанки, поскольку они развернули масштабные экономические стимулы при коронакризысе. Также финучреждения в течение долгого периода настаивали на том, что инфляция – это временное явление, которое начнет спадать через год или более на фоне того, что экономики найдут определенный баланс после открытия.

Инфляция в странах еврозоны достигла рекордных отметок / Фото Unsplash

Прогнозы ЕЦБ и других экспертов

Европейский центральный банк ожидает стремительного замедления темпов инфляции в 2022 году и более лояльно относится к политике экономических стимулов чем банки в других странах мира. Однако некоторые экономисты считают, что текущая ситуация в мире ставит под сомнение прогноз ЕЦБ.

Интересно Исчезновение 75% монет и биткоин за 500 тысяч, – влиятельный криптоинвестор о деньгах будущего

Мы не удивимся, если увидим, что ЕЦБ в разы больше сократит объемы покупки активов в 2022 году, чем планировал после августовской встречи,

– заявили в нидерландской международной финансовой группе.

С другой стороны эксперты из компании Nomura заявили, что центробанк Японии ожидает, что к концу 2022 года инфляция упадет чуть более чем на 1% на фоне снижения стоимости на энергоносители. Поэтому Европейский центральный банк может начать покупать больше активов в декабре. Центральный банк Англии прогнозирует, что инфляция будет оставаться на рекордно высоком уровне вплоть до 2022 года. В США выразили недоумение относительно того насколько быстро растут цены.