Индийская рупия на трехмесячном минимуме: при чем тут война на Ближнем Востоке

Индийская рупия ослабла до трехмесячного минимума на фоне скачка цен на нефть. Это продемонстрировало высокую зависимость страны от энергетических колебаний.

Что происходит с курсом рупии

Курс рупии снизился на 0,4% после падения на 0,5% и достиг отметки 86,88 за доллар - самый низкий уровень с 17 марта. Ослабление валюты продемонстрировало общую динамику большинства других валют стран Азии, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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В чем причина обвала рупии

Индия в значительной степени зависит от импорта сырой нефти для покрытия своих энергетических потребностей, поэтому рост цен на это сырье создает риски как для государственных финансов, так и для ускорения инфляции. При этом из-за обострения конфликта между Израилем и Ираном нефть марки Brent в этом месяце подорожала примерно на 20%.

Волатильность на рынке сохранится до тех пор, пока не появится ясность относительно конфликта на Ближнем Востоке. Жду, что центральный банк вмешается, чтобы сгладить резкие колебания курса,

– отметил глава казначейства DBS Bank в Мумбаи Ашиш Вайдья.

Примечательно! Государственные облигации Индии также подешевели: доходность 10-летних гособлигаций выросла на 4 пункта – до 6,30%.