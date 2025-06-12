Почему упали акции компании Boeing

Акции авиакомпании Boeing упали почти на 8% в четверг после того, как самолет Air India потерпел крушение через несколько минут после взлета из города Ахмедабад на западе Индии, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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В Индии разбился самолет Boeing 787-8 Dreamliner – один из самых современных пассажирских самолетов, что производит компания.

Причины авиакатастрофы пока не удалось установить.

В Boeing заявили, что пока собирают больше информации.

Модель 787 является новой серией самолетов Boeing, и это первая авиакатастрофа с его участием.

Падение акций – это импульсивная реакция на инцидент. Появился новый всплеск страхов, связанных с проблемами, которые преследовали Boeing и его самолеты в последние годы,

– пояснил аналитик IG Group Крис Бошам.

Важно! На борту самолета Air India в момент аварии находилось 242 человека. Он разбился в жилом районе вблизи аэропорта Ахмедабада. Министр здравоохранения Индии заявил, что в результате катастрофы погибло много людей.

Какие проблемы у самолетов Boeing

Авиакатастрофа в Индии произошла в крайне неблагоприятный момент для авиапроизводителя. Boeing как раз пытается нарастить производство и доказать надежность своих самолетов.

После двух крупных катастроф с Boeing 737 MAX, в которых погибли 346 человек, многие страны в 2019 году запретили использовать эти модели самолетов.

Тогда в самолетах нашли проблемы с программным обеспечением систем автоматизированного пилотирования MCAS.

В 2021 году страны начали снимать запрет на Boeing 737 MAX.

Стоит знать! В 2024 году Boeing назначила нового генерального директора Келли Ортберга, который до того тридцать лет руководил ведущей компанией по разработке авиационных систем, надеясь, что он поможет исправить вред, нанесенный ее репутации.