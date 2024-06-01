Индия вывезла из Британии 100 тонн золота и не планирует останавливаться: для чего это делают

Центральный банк Индии забрал из Великобритании тонны золота, которое хранилось в Банке Англии. Более того, индийские власти не планируют останавливаться на этом.

В целом центральный банк Индии имеет более 822 тонн золота. При этом почти 414 тонн были на хранении в Банке Англии и Банке международных расчетов (BIS).

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Индия забрала из банка Англии тонны золота

Сейчас индийский центробанк забрал из Великобритании 100 тонн золота. Для реализации этой задачи пришлось провести достаточно основательно подготовиться. В частности, речь идет о таких шагах:

Прежде всего центральный банк Индии освободили от уплаты таможенных пошлин за ввоз металла, но не от импортного налога, потому что он распределяется между отдельными штатами.

Также для этого выделили специальный самолет с дополнительными мерами безопасности.

Мировые центральные банки традиционно воспринимают Великобританию, как надежное место для хранения золота. Для примера, Индия хранила там часть запасов золото с момента обретения независимости в 1947 году.

Индия также имеет целью переправить вскоре еще 100 тысяч тонн золота из Британии на родину. Согласно данным Times of India, перемещение запасов золота позволит центральному банку сэкономить деньги на услугах Банка Англии.

Центробанки и золото

Напомним, что в последние годы мировые центробанки существенно увеличили объемы покупки золота. Регуляторы даже установили несколько рекордов. Например, в январе 2024 года центробанки приобрели вдвое больше объемы драгоценного металла по сравнению с декабрем. Также добавляют, что прирост фиксируют 8 месяц подряд, по словам аналитика WGC.

В текущем году ставку на золото также сделал центральный банк Монголии, увеличив объемы покупки драгоценного металла. В банке заявили, что это один из способов для обеспечения экономической стабильности в стране путем постепенного увеличения валютных резервов.

Кроме того, в Китае как центральный банк, так и обычные потребители активно покупают золото на фоне сложностей с экономикой и обесцениванием юаня. Поднебесная даже опередила Индию по этому показателю.