Совсем наоборот: Индия планирует не уменьшить, а увеличить закупки российской нефти
- Индия планирует увеличить закупки российской нефти в сентябре.
- Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти, что вызвало осуждение США, но Нью-Дели ведет переговоры по тарифам, в частности, премьер-министр Моди встретился с Путиным.
Экспорт российской нефти в Индию в сентябре вырастет. Дело в том, что производители снижают цены, для того, чтобы продать больше нефти из-за невозможности переработать ее на поврежденных украинскими дронами российских НПЗ.
Что планирует Индия в отношении российской нефти?
Индия стала крупнейшим покупателем российских нефтепоставок, которые были вытеснены западными санкциями после вторжения Москвы в Украину в 2022 году, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Это позволило индийским нефтепереработчикам получать выгоду от более дешевой нефти. Но эти закупки вызвали осуждение со стороны администрации Трампа.
Что происходит в отношениях США и Индии?
Нью-Дели заявляет, что полагается на переговоры для решения вопроса с дополнительными тарифами Трампа. Американские чиновники обвиняют Индию в наживе на дешевой российской нефти, тогда как индийские чиновники обвиняют Запад в двойных стандартах, ведь ЕС и США все еще покупают российские товары на миллиарды долларов.
Без Индии России было бы сложно поддерживать нынешний уровень экспорта, что уменьшило бы нефтяные доходы, которые финансируют бюджет Кремля и его войну против Украины,
– пишет Reuters.
Более того, индийские НПЗ в сентябре увеличат закупки российской нефти на 10–20% по сравнению с августом. Они вырастут на 150 000-300 000 баррелей в день.
Однако у России будет больше нефти для экспорта в следующем месяце, поскольку плановые и внеплановые остановки НПЗ сократили ее возможности перерабатывать сырую нефть на нефтепродукты. Украина атаковала 10 российских нефтеперерабатывающих заводов в последние дни, выведя из строя до 17% перерабатывающих мощностей страны.
За первые 20 дней августа Индия импортировала 1,5 млн баррелей в день российской нефти – столько же, как в июле, но чуть меньше среднего показателя в 1,6 млн баррелей в день в январе-июне, по данным аналитиков Vortexa,
– сообщили в материале.
Эти объемы составляют около 1,5% мирового предложения, делая Индию крупнейшим покупателем российской нефти морским путем. В то же время около 40% потребностей Индии в нефти покрывается именно российскими поставками.
Обратите внимание! Крупными покупателями российской нефти также остаются Китай и Турция.
Что известно о тарифах Трампа против Индии?
- Соединенные Штаты ввели тарифы в размере 50% на индийские товары за покупку российской нефти.
- Пошлины вступили в силу в среду, 27 августа, в 00:01 по Вашингтону.
- Тарифы в 50% охватывают более 55% всего индийского экспорта в США.