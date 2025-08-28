Експорт російської нафти до Індії у вересні зросте. Річ у тім, що виробники знижують ціни, для того, аби продати більше нафти через неможливість переробити її на пошкоджених українськими дронами російських НПЗ.

Що планує Індія щодо російської нафти?

Індія стала найбільшим покупцем російських нафтопоставок, які були витіснені західними санкціями після вторгнення Москви в Україну у 2022 році, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Це дозволило індійським нафтопереробникам отримувати вигоду від дешевшої нафти. Але ці закупівлі викликали осуд з боку адміністрації Трампа.

Що відбувається у відносинах США та Індії? Нью-Делі заявляє, що покладається на переговори для розв'язання питання з додатковими тарифами Трампа. Американські чиновники звинувачують Індію у наживі на дешевій російській нафті, тоді як індійські чиновники звинувачують Захід у подвійних стандартах, адже ЄС і США все ще купують російські товари на мільярди доларів.

Без Індії Росії було б складно підтримувати нинішній рівень експорту, що зменшило б нафтові доходи, які фінансують бюджет Кремля та його війну проти України,

– пише Reuters.

Ба більше, індійські НПЗ у вересні збільшать закупівлі російської нафти на 10–20% у порівнянні з серпнем. Вони зростуть на 150 000-300 000 барелів на день.

Однак у Росії буде більше нафти для експорту наступного місяця, оскільки планові та позапланові зупинки НПЗ скоротили її можливості переробляти сиру нафту на нафтопродукти. Україна атакувала 10 російських нафтопереробних заводів останніми днями, вивівши з ладу до 17% переробних потужностей країни.

За перші 20 днів серпня Індія імпортувала 1,5 млн барелів на день російської нафти – стільки ж, як у липні, але трохи менше за середній показник у 1,6 млн барелів на день у січні-червні, за даними аналітиків Vortexa,

– повідомили у матеріалі.

Ці обсяги становлять близько 1,5% світової пропозиції, роблячи Індію найбільшим покупцем російської нафти морським шляхом. Водночас близько 40% потреб Індії в нафті покривається саме російськими поставками.

Зверніть увагу! Великими покупцями російської нафти також залишаються Китай і Туреччина.

Що відомо про тарифи Трампа проти Індії?