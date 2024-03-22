США выбили мощную российскую компанию с нефтяного рынка Индии: что стоит знать

Нефтеперерабатывающие заводы в Индии приняли важное решение относительно российской нефти. Это следствие санкционного давления со стороны США.

Стоит отметить, что это решение касается всех нефтеперерабатывающих заводов в Индии: частных и государственных. Однако есть важный момент, который нужно учитывать.

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Все нефтеперерабатывающие заводы в Индии отказываются от нефти из России

Индийские компании больше не будут принимать нефть, которую транспортируют именно танкеры ПАО "Совкомфлот". Также добавляют, что нефтеперерабатывающие заводы очень внимательно изучают информацию о собственности каждого судна. Главная цель – убедиться, что танкеры никоим образом не связаны с выше упомянутой компанией или другими санкционированными группами.

От российской нефти с "Совкомфлота" отказался даже крупнейший нефтеперерабатывающий завод в Индии – Indian Oil Corp. Напомним, что днем ранее стало известно об аналогичном решении компании Reliance Industries Ltd

Кроме того, столь тщательное внимание к "Совкомфлоту", похоже, распространились и на другие суда, которые перевозят нефть российского происхождения. Для примера, два танкера уже несколько недель ждут у южноазиатского побережья. При этом они не имеют никаких данных, когда смогут разгрузиться.

Также добавим, что нефтяной терминал в городе Дёртьол, который расположен на южном побережье Турции, в начале марта 2024 года заявил, что окончательно отказывается от операций с российской нефтью и нефтепродуктами.