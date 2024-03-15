Поставки ВСТО в Индию
Сейчас главным импортером нефти марки ВСТО остается Китай - в 2023 году его закупки оценивали на уровне 800 тысяч баррелей в сутки. До недавнего времени Индия тоже была постоянным покупателем этого сорта, который транспортируется из Восточной Сибири, передают российские СМИ.
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В 2023 году средние поставки ВСТО в Индию составляли около 95 тысяч баррелей в сутки, во второй половине 2022 года - 60 тысяч баррелей в сутки.
Отказ от марки "Сокол"
В начале февраля крупнейший нефтеперерабатывающий завод в Индии отказался от закупки российской нефти марки "Сокол". Движущей силой этого решения стали проблемы с банковскими переводами. А кроме того, спрос на нефть этой марки в мире значительно снизился.
А незадолго до того стало известно, что суда с российской нефтью застряли у побережья Индии из-за проблем с оплатой в банках Объединенных Арабских Эмиратов. Это стало лишь одной из проблем, которые усложняют ситуацию на рынке.