Поставки ВСТО в Індію

Нині головним імпортером нафти марки ВСТО залишається Китай — у 2023 році його закупівлі оцінювали на рівні 800 тисяч барелів на добу. Донедавна Індія теж була постійним покупцем цього сорту, який транспортується зі Східного Сибіру, передають російські ЗМІ.

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У 2023 році середні поставки ВСТО до Індії становили близько 95 тисяч барелів на добу, у другій половині 2022 року — 60 тисяч барелів на добу.

Довідково! ВСТО є сортом нафти з низьким вмістом сірки (менше 0,6%) та експортується з родовищ Східного Сибіру через порт Козьміно трубопровідною системою Східний Сибір — Тихий океан.

Відмова від марки "Сокол"

На початку лютого найбільший нафтопереробний завод в Індії відмовився від закупівлі російської нафти марки "Сокол". Рушієм цього рішення стали проблеми з банківськими переказами. А крім того, попит на нафту цієї марки у світі значно знизився.

А незадовго до того стало відомо, що судна з російською нафтою застрягли біля узбережжя Індії через проблеми з оплатою у банках Об'єднаних Арабських Еміратів. Це стало лише однією з проблем, які ускладнюють ситуацію на ринку.

Цікаво! Російські чиновники також зазначили зміну географії ринків збуту для російської нафти протягом останніх двох років. За їхніми словами, на сьогодні майже 90% сировини Росія експортує лише до двох країн: Китаю та Індії.