"Это война Моди": советник Трампа обвинил Индию в финансировании Кремля
- Советник Белого дома Питер Наварро обвинил Индию в финансировании России через закупку российской нефти, назвав это "войной Моди".
Он выразил обеспокоенность, что действия Индии вредят США, поскольку они вынуждены тратить средства на поддержку Украины, а высокие индийские тарифы влияют на рабочие места и доходы американцев.
Советник Белого дома по вопросам торговли Питер Наварро раскритиковал Индию из-за закупки российской нефти. Он считает, что таким образом Нью-Дели фактически финансируют военную машину Кремля.
В чем Наварро обвинил Индию?
Наварро даже назвал войну России против Украины "войной Моди", сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Советник Трампа отметил, что повышение тарифов США на индийские товары до 50% должны заставить Нью-Дели уменьшить энергетическое сотрудничество с Кремлем. В то же время эти меры имеют целью усилить давление на Москву.
Я говорю – это война Моди, потому что путь к миру частично проходит через Нью-Дели,
– подчеркнул Наварро.
Чиновник добавил, что, покупая нефть в России со скидкой, Индия не только помогает Путину продолжать войну, но и вредит Соединенным Штатам, которые вынуждены тратить деньги на поддержку Украины.
Все американцы теряют из-за действий Индии. Потребители, бизнес, рабочие терпят убытки, потому что высокие индийские тарифы лишают нас рабочих мест, заводов, доходов и зарплат. А потом еще и налогоплательщики страдают, потому что мы должны финансировать войну Моди,
– подчеркнул Наварро.
Тарифы в размере 50% против Индии стали крупнейшими среди стран Азии. Они будут применяться к более 55% продукции, поставляемой в США. Однако, по словам Наварро, индийцы ведут себя высокомерно, и это его беспокоит.
Говорят: “О, у нас не высокие тарифы. Это наш суверенитет. Мы можем покупать нефть у кого угодно". Индия, ты же самая большая демократия в мире, правда? Так и веди себя соответственно,
– призвал советник Трампа.
Тарифы Трампа против Индии: что известно?
6 августа Дональд Трамп подписал указ, которым повысил пошлины на индийские товары еще на 25% – в результате общий тариф вырос до 50%. Белый дом объяснил этот шаг тем, что Нью-Дели продолжает импортировать российскую нефть, фактически поддерживая финансирование войны против Украины.
После заявлений Трампа о новых ограничениях индийские государственные НПЗ временно остановили закупки российской нефти. Но уже вскоре Москва предложила выгодные скидки, что подтолкнуло к восстановлению поставок для индийских заводов.
В то же время стало известно, что крупнейшие нефтеперерабатывающие компании Индии решили частично пойти навстречу требованиям Вашингтона и сократить объемы закупок в России. Однако Reuters пишет, что Индия наоборот увеличит закупки нефти у России в сентябре из-за привлекательных скидок.
Между тем аналитики посчитали, что индийский экспорт в США из-за новых пошлин Трампа может сократиться более чем на 40%, или на 37 миллиардов долларов. Тогда как на дешевой российской нефти Нью-Дели сэкономили 17 миллиардов долларов с 2022 года.