Надо ли подавать заявление для индексирования пенсии в 2026 году

В 2026 году состоится новая индексация. Она началась с 1 марта. Нынешний показатель индексации установили на уровне 12,1%. Надо ли подавать заявление, чтобы была увеличена пенсия, читайте дальше.

Что важно знать об индексации 2026 года?

Сумма увеличения пенсии в результате индексации определяется индивидуально, сообщает ПФУ.

В то же время индексация:

не может быть менее 100 гривен;

и более – 2 595 гривен.

Это процесс происходит автоматически. Подавать заявление для проведения индексации не нужно, сообщает Минсоцполитики.

Денис Улютин Министр социальной политики, семьи и единства Украины Индексация коснется всех пенсионеров, кроме тех, кому пенсия назначена в 2025 году и в начале 2026 года. Перерасчет произойдет автоматически. Никаких заявлений подавать не нужно. Средства на индексацию предусмотрены.

Как отметил Улютин, задержек выплаты пересчитанных пенсий не будет, несмотря на сложные условия. Для этого в бюджете есть средства.

Что еще важно знать об индексации в 2026 году?

Ежегодная индексация проводится для того, чтобы обновить пенсии. Целью этой процедуры является дотягивание пенсий до уровня, когда их не съедает инфляция.

То есть, благодаря индексации компенсируется рост цен. Таким образом поддерживается покупательная способность граждан.

Интересно! С 1 апреля 2026 года состоится новый автоматический перерасчет пенсий. Он будет касаться именно работающих пенсионеров.