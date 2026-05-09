Пересчитали ли пенсии по инвалидности?

После мартовской индексации 2026 года в Украине пересмотрели не только пенсии по возрасту, но и часть выплат для людей с инвалидностью, сообщает Пенсионный фонд.

Смотрите также Какая будет пенсия, если стаж всего 22 года

В то же время система перерасчета оказалась значительно сложнее, чем стандартное повышение на 12,1%, ведь фактический рост пенсий зависел от типа выплат, группы инвалидности и механизма их начисления.

Додвиково: Пенсия по инвалидности в Украине формально является страховой выплатой, а не классической социальной помощью. Именно поэтому ее размер привязан к пенсии по возрасту, которую человек мог бы получать по общим правилам. Для III группы инвалидности закон предусматривает 50% от расчетной пенсии по возрасту.

Как объясняет адвокат Ирина Боса, индексация в 2026 году распространилась прежде всего на тех граждан, которым после 1 марта 2025 года не проводили перерасчет выплат. Кроме того, повышение коснулось именно обычных пенсий, тогда как часть специальных выплат работает по отдельным правилам.

Почему у всех выросла пенсия по-разному?

Фактически это создает многоуровневую систему, где одинаковый процент индексации не означает одинакового финального результата. Если пенсия человека уже находится на уровне минимальных гарантий или регулируется специальными нормами, фактическое повышение может быть меньше формально заявленных 12,1%.

Например! Если после индексации пенсия по возрасту конкретного человека выросла с 5 000 до 5 605 гривен, то выплата по инвалидности III группы автоматически меняется примерно до 2 802 гривен.

То есть сама система работает через привязку к базовой пенсии по возрасту, а не через отдельную фиксированную сумму. Именно поэтому пенсии по инвалидности в Украине напрямую зависят от общей структуры пенсионной системы.

Важно! Если государство меняет правила индексации или минимальные гарантии для пенсий по возрасту, это автоматически влияет и на выплаты людям с инвалидностью.

Какой страховой стаж нужен для пенсии по инвалидности?

Отдельную роль играет страховой стаж. У Пенсионном фонде Украины отмечают, что стаж влияет не только на будущую пенсию по возрасту, но и на само право получать пенсию по инвалидности. Причем требования к количеству лет официальной работы зависят от возраста, в котором человеку установили инвалидность.

Обратите внимание! Для младших граждан правила более мягкие. Например, лицам до 23 лет достаточно одного года страхового стажа. Однако с возрастом требования постепенно растут, и для людей предпенсионного возраста могут достигать уже 14 лет официальной занятости.

В более широком контексте это демонстрирует главную тенденцию современной пенсионной реформы: государство все сильнее привязывает любые пенсионные выплаты к официальному участию человека в системе страховых взносов.

Что известно о нынешней индексации пенсий в этом году?