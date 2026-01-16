Мартовская индексация: как изменятся пенсии украинцев весной 2026 года
- Запланированная мартовская индексация пенсий может составить 14,6%, однако окончательные данные будут обнародованы ближе к концу февраля.
- Минимальную пенсию в 2026-м повысят, это не покроет кумулятивный уровень инфляции.
Для украинских пенсионеров повышение пенсий состоится в марте. Речь идет о традиционной ежегодной индексации.
Что будет с украинскими пенсиями после индексации в марте?
Предварительные расчеты свидетельствуют, что в этом году индексация может составить 14,6%, пишет 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA.
Но это лишь приблизительные цифры. Сейчас статистические данные не готовы – их озвучат ближе к концу февраля.
Как рассчитывается индексация?
Перерасчет пенсий – это сумма от половины инфляции за прошлый год и половины среднегодового роста зарплат за три последних года.
Однако меняют во время индексации не весь размер пенсии, а ту часть, которая считается по формуле Пример: если пенсия составляет 6 300, но из них 300 гривен это – возрастная доплата, то во время индексации пенсий в марте повысят именно эти 6 000 гривен.
Что будет с минимальной пенсией?
В частности минимальную пенсию в 2026 году растет на 9,9% – до 2 595 гривен. Но, как отмечают в материале, этого повышения недостаточно.
Дело в том, что еще в 2024 году цены выросли на 12%. А в 2026 году, согласно прогнозу, они могут увеличиться на 9,9%.
То есть за три года кумулятивный уровень инфляции составит 31,6%,
– говорится в материале.
Обратите внимание! С января 2024 года до конца 2026 года минимальная пенсия вырастет всего лишь на 9,9%.
Напомним, что в Украине также изменятся минимальная и максимальная пенсионные выплаты. Об этом сообщили в Пенсионном фонде.
С 1 января изменился прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц, как уже отмечалось выше. На его основе пенсионерам пересчитают выплаты.
Неработающие пожилые люди, имеющие полный страховой стаж, смогут иметь минимальную пенсию в размере 2 595 гривен.
В то же время максимальная пенсия, по-прежнему, не может превышать 10 прожиточных минимумов. Поэтому она будет составлять 25 950 гривен.
Что еще следует знать пенсионерам в 2026 году?
Размер социальной пенсии составляет 30% от прожиточного минимума. То есть в 2026 году ее размер будет – 778 гривен 50 копеек
Также изменится размер выплат для лиц с инвалидностью. В частности следует ожидать изменений для людей, которые получают денежную помощь, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС.