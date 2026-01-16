Березнева індексація: як зміняться пенсії українців весною 2026 року

Для українських пенсіонерів підвищення пенсій відбудеться у березні. Мова йде про традиційну щорічну індексацію.

Що буде з українськими пенсіями після індексації у березні?

Попередні розрахунки свідчать, що цьогоріч індексація може становити 14,6%, пише 24 Канал з посиланням на OBOZ.UA.

Але це лише приблизні цифри. Наразі статистичні дані не готові – їх озвучать ближче до кінця лютого.

Як розраховується індексація?

Перерахунок пенсій – це сума від половини інфляції за минулий рік та половини середньорічного зростання зарплат за три останні роки.

Проте змінюють під час індексації не весь розмір пенсії, а ту частину, яка рахується за формулою Приклад: якщо пенсія становить 6 300, але з них 300 гривень це – вікова доплата, то під час індексації пенсій у березні підвищать саме ці 6 000 гривень.

Що буде з мінімальною пенсією?

Зокрема мінімальну пенсію у 2026 році зростає на 9,9% – до 2 595 гривень. Але, як зазначають у матеріалі, цього підвищення недостатньо.

Річ у тім, що ще у 2024 році ціни зросли на 12%. А у 2026 році, згідно з прогнозом, вони можуть збільшитися на 9,9%.

Тобто за три роки кумулятивний рівень інфляції складе 31,6%,

– йдеться у матеріалі.

Зверніть увагу! Із січня 2024 року до кінця 2026 року мінімальна пенсія зросте всього лише на 9,9%.

Нагадаємо, що в Україні також зміняться мінімальна та максимальна пенсійні виплати. Про це повідомили у Пенсійному фонді.

З 1 січня змінився прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, як вже зазначалося вище. На його основі пенсіонерам перерахують виплати.

Непрацюючі літні люди, що мають повний страховий стаж, зможуть мати мінімальну пенсію у розмірі 2 595 гривень.

Водночас максимальна пенсія, як і раніше, не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів. Тому вона становитиме 25 950 гривень.

Що ще слід знати пенсіонерам у 2026 році?

Розмір соціальної пенсії становить 30% від прожиткового мінімуму. Тобто у 2026 році її розмір буде – 778 гривень 50 копійок.ʼ

Також зміниться розмір виплат для осіб з інвалідністю. Зокрема слід очікувати змін для людей, які отримують грошову допомогу, які постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС.