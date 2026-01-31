Индексация пенсии под угрозой: повысят ли выплаты работающим пенсионерам

Пенсионеры, которые продолжают работать, часто сталкиваются с нюансами, о которых говорят нечасто. Часть из них напрямую влияет на размер пенсии и право на ежегодную индексацию.

Какое право теряют работающие пенсионеры?

В 2026 году пенсионеры, которые официально работают, могут столкнуться с важными ограничениями. Речь идет не об отмене пенсии, но о потере права на автоматическую индексацию, а также о том, что часть надбавок и доплат временно не выплачивается.

И хотя работа после выхода на пенсию дает дополнительный доход здесь и сейчас, она имеет финансовые риски, связанные с правилами начисления пенсии. Согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", работающий пенсионер в 2026 году не получает автоматическую индексацию.

Вместо этого для него предусмотрен индивидуальный перерасчет. Также на время официальной работы не начисляются отдельные доплаты и надбавки.

Сколько денег недополучают работающие пенсионеры?

Для многих украинцев пенсия ассоциируется с завершением работы. В то же время все больше людей после достижения пенсионного возраста продолжают работать, а это напрямую влияет на их выплаты, пишет ПФУ.

Справочно: Если человек откладывает выход на пенсию на 60 месяцев или более, его выплата возрастает на 0,5 – 0,75% за каждый полный месяц. Однако это повышение не всегда перекрывает суммы, которые пенсионер не получает за весь период работы.

По подсчетам, если пенсионер откладывает выход на пенсию на пять лет и его начальная пенсия составляла 7 000 гривен, сумма недополученных выплат может достигать около 420 000 гривен.

Даже в случае роста пенсии до 10 150 гривен, чтобы "отбить" эти потери, понадобится почти 12 лет. То есть финансово работающий пенсионер выигрывает в короткой перспективе, но проигрывает в долгосрочной.

