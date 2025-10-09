Снова летит вниз: индекс Мосбиржи продолжает падение
- Индекс Московской биржи (MOEX) упал до 2 599,79 пунктов 3 октября и снизился до 2 583,25 пунктов 9 октября.
- Акции российских компаний, таких как "Мечел", "Аэрофлот" и "Северсталь", потерпели значительное падение, достигнув снижения на 6,7%, 5% и 5% соответственно.
3 октября индекс Мосбиржи совершил стремительное падение. Последний раз он достигал такого значения еще с 9 апреля 2025 года.
Как изменился индекс Мосбиржи?
По состоянию на 3 октября, индекс Московской биржи (MOEX) составлял 2 599,79 пункта, сообщает 24 Канал со ссылкой на российское издание ТАСС.
В течение недели рынок находился под давлением ряда факторов. Негативную динамику индекса Мосбиржи обусловили, в частности, ожидания, связанные с налоговыми новациями в рамках пакета законопроектов о федеральном бюджете России на 2026 – 2028 годы, а также смешанный макроэкономический фон.
Обратите внимание! Федосов говорит, что дальнейшего сильного снижения ставки, вероятно, не произойдет. На это указывает увеличение волатильности инфляции.
Уже 9 числа, по данным investing.com, этот индекс составил – 2 583,25 пункта. Более того, он продолжает снижаться.
Какой индекс московской биржи 9 октября 2025 года / Скриншот investing.com
Нужно понимать, что MOEX "отслеживает" 40 крупнейших российских компаний. Сейчас этот показатель упал до самого низкого уровня, начиная с декабря 2024 года.
Как отмечает The Moscow Times, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сказал, что прогресс достижения потенциального мирного соглашения о прекращении войны в Украине остановился. В результат, этого заявления, вероятно, и произошло дальнейшее падение индекса.
Как упали акции российских компаний?
Акции российских компаний продолжают стремительное падение. По состоянию на 8 октября, они уменьшились так:
- акции "Мечела" упали на 6,7%;
- "Аэрофлота" – почти на 5%;
- "Северстали" – почти 5%;
- Сбербанка – 4,9%;
- Газпрома – 4,1%;
- ВТБ – 4,7%;
- Роснефти – 2,5%.
Что нужно знать о российской экономике сейчас?
Россия стремится продолжать войну против Украины. Для этого Кремль сокращает социальные расходы. Также Москва повышает налоги. Благодаря этим изменениям российское правительство хочет финансировать свою военную машину.
Сейчас некоторые отрасли в России испытывают кризис. В частности, напряженная ситуация в угольной промышленности. Там становится все больше убыточных предприятий.
Также снизился экспорт российской пшеницы. Этому способствовало усиление конкуренции.