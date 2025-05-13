Китай покупает рекордные объемы нефти из России и Ирана: есть два важных нюанса

Китай активно увеличивает импорт нефти. Однако это не связано напрямую со спросом на сырье в стране.

Китай наращивает импорт нефти

С начала 2025 года Китай немного увеличил импорт нефти. Это изменение связано со стремлением страны увеличить нефтяные резервы. Спрос на топливо в стране не слишком влияет на текущую ситуацию с импортом нефти, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Интересно Цены на нефть резко изменили динамику на рынке

Всего в апреле Китай импортировал 11,69 миллиона баррелей нефти в сутки. По сравнению с мартом этот показатель упал, но вырос на 7,5% в годовом исчислении. Для сравнения, в апреле 2024 года Китай покупал 10,88 миллиона баррелей нефти в день.

Важно! Китай является крупнейшим импортером нефти в мире. Именно поэтому большинство решений Китая, касающихся нефти, влияют на цены на нефть и динамику на рынке в целом. Например, в апреле в апреле Китай импортировал рекордные объемы нефти из Канады, поскольку торговые отношения с США ухудшились на фоне тарифного противостояния.

Добавляют, что одним из ключевых факторов, который способствовал стремительному увеличению импорта нефти в марте и апреле, – это скидки на грузы из России и Ирана. Это страны, против которых США ввели новые санкционные ограничения:

В частности, в марте и апреле импортировали 1,22 миллиона баррелей в сутки и 1,38 миллиона баррелей в сутки соответственно, по данным Kpler.

и 1,38 миллиона баррелей в сутки соответственно, по данным Kpler. Это пиковый уровень с октября 2024 года. К тому же речь идет о нефти, которую транспортировали морским путем.

Для сравнения, Китай в апреле покупал 743 тысяч баррелей в сутки нефти из Ирана. Тогда как в марте объемы китайского импорта оценивали в 1,39 миллиона баррелей в сутки, что было максимумом с октября.

Напомним, что в феврале 2025 года Китай покупал наименьшие объемы нефти из России за 26 месяцев. Тогда объемы поставок оценили в 970 тысяч баррелей нефти в сутки. Проседание было связано с последними санкциями администрации Джо Байдена против России.