Мировые цены на нефть сегодня

Во вторник, 13 мая, цены на нефть изменили динамику на рынке. Эталонные бренды нефти отошли от максимума за две недели. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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На рынок нефти давят опасения относительно роста поставок. Этот фактор отодвинул на второй план оптимизм относительно паузы в торговой войне между США и Китаем. Напомним, что страны заявили о прогрессе на торговых переговорах в Швейцарии. В частности, они договорились снизить тарифы.

Сколько стоит 1 баррель нефти

Цена нефти Brent упала на 22 цента или на 0,3%. Стоимость нефти упала до 64,74 доллара за баррель. Сырье West Texas Intermediate потеряло в цене 18 центов или 0,3% до 61,77 доллара за баррель.

По данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: