Китай купує рекордні обсяги нафти з Росії та Ірану: є два важливих нюанси
- Китай збільшує імпорт нафти, щоб наростити нафтові резерви, незважаючи на стабільний попит на паливо в країні.
Імпорт з Росії та Ірану значно зріс завдяки знижкам, які стали можливими через санкції США проти цих країн.
Китай активно збільшує імпорт нафти. Проте це не пов'язано напряму з попитом на сировину в країні.
Китай нарощує імпорт нафти
З початку 2025 року Китай трохи збільшив імпорт нафти. Ця зміна пов'язана з прагненням країни збільшити нафтові резерви. Попит на паливо в країні не надто впливає на поточну ситуацію з імпортом нафти, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.
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Загалом у квітні Китай імпортував 11,69 мільйона барелів нафти на добу. Порівняно з березнем цей показник впав, але зріс на 7,5% у річному розрахунку. Для порівняння, у квітні 2024 року Китай купував 10,88 мільйона барелів нафти на день.
Важливо! Китай є найбільшим імпортером нафти у світі. Саме тому більшість рішень Китаю, які стосуються нафти, впливають на ціни на нафту та динаміку на ринку загалом. Для прикладу, у квітні Китай імпортував рекордні обсяги нафти з Канади, оскільки торгові відносини з США погіршилися на тлі тарифного протистояння.
Додають, що одним із ключових чинників, який сприяв стрімкому збільшенню імпорту нафти у березні та квітні, – це знижки на вантажі з Росії та Ірану. Це країни, проти яких США ввели нові санкційні обмеження:
- Зокрема, у березні та квітні імпортували 1,22 мільйона барелів на добу та 1,38 мільйона барелів на добу відповідно, за даними Kpler.
- Це піковий рівень з жовтня 2024 року. До того ж йдеться про нафту, яку транспортували морським шляхом.
- Для порівняння, Китай у квітні купував 743 тисяч барелів на добу нафти з Ірану. Тоді як у березні обсяги китайського імпорту оцінювали в 1,39 мільйона барелів на добу, що було максимумом з жовтня.
Нагадаємо, що в лютому 2025 року Китай купував найменші обсяги нафти з Росії за 26 місяців. Тоді обсяги постачання оцінили в 970 тисяч барелів нафти на добу. Просідання було пов'язане з останніми санкціями адміністрації Джо Байдена проти Росії.