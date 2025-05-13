Китай купує рекордні обсяги нафти з Росії та Ірану: є два важливих нюанси

Китай активно збільшує імпорт нафти. Проте це не пов'язано напряму з попитом на сировину в країні.

Китай нарощує імпорт нафти

З початку 2025 року Китай трохи збільшив імпорт нафти. Ця зміна пов'язана з прагненням країни збільшити нафтові резерви. Попит на паливо в країні не надто впливає на поточну ситуацію з імпортом нафти, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Загалом у квітні Китай імпортував 11,69 мільйона барелів нафти на добу. Порівняно з березнем цей показник впав, але зріс на 7,5% у річному розрахунку. Для порівняння, у квітні 2024 року Китай купував 10,88 мільйона барелів нафти на день.

Важливо! Китай є найбільшим імпортером нафти у світі. Саме тому більшість рішень Китаю, які стосуються нафти, впливають на ціни на нафту та динаміку на ринку загалом. Для прикладу, у квітні Китай імпортував рекордні обсяги нафти з Канади, оскільки торгові відносини з США погіршилися на тлі тарифного протистояння.

Додають, що одним із ключових чинників, який сприяв стрімкому збільшенню імпорту нафти у березні та квітні, – це знижки на вантажі з Росії та Ірану. Це країни, проти яких США ввели нові санкційні обмеження:

Зокрема, у березні та квітні імпортували 1,22 мільйона барелів на добу та 1,38 мільйона барелів на добу відповідно, за даними Kpler.

та 1,38 мільйона барелів на добу відповідно, за даними Kpler. Це піковий рівень з жовтня 2024 року. До того ж йдеться про нафту, яку транспортували морським шляхом.

Для порівняння, Китай у квітні купував 743 тисяч барелів на добу нафти з Ірану. Тоді як у березні обсяги китайського імпорту оцінювали в 1,39 мільйона барелів на добу, що було максимумом з жовтня.

Нагадаємо, що в лютому 2025 року Китай купував найменші обсяги нафти з Росії за 26 місяців. Тоді обсяги постачання оцінили в 970 тисяч барелів нафти на добу. Просідання було пов'язане з останніми санкціями адміністрації Джо Байдена проти Росії.