Эта страна возобновляет импорт золота и серебра после длительного перерыва
- Индийские банки возобновили импорт 9 метрических тонн золота и 34 метрических тонн серебра после месячного перерыва, оплатив 3% таможенный сбор.
- Импорт золота может увеличить дефицит торгового баланса Индии и давление на рупию.
Индийские банки решили возобновить импорт золота и серебра. Перерыв в закупках продолжался более месяца. Как известно, банки таки согласились уплатить 3% таможенный сбор.
К чему приведет закупка индийскими банками слитков сейчас?
Такое усиление торговли должно привести к увеличению импорта золота в Индию, сообщает Reuters.
Читайте также Цена на золото летит вниз: все из-за США и Ирана
Кроме этого, вероятны следующие последствия:
- увеличение дефицита торгового баланса;
- увеличение давления на рупию.
Мы уплатили 3% интегрированный налог на товары и услуги (IGST) на таможне для оформления партий золота и серебра. Банки ждали более месяца на распоряжение правительства, которое ежегодно освобождать их от уплаты 3% налога на прибыль от IGST. Но когда правительство дало понять, что хочет ограничить импорт золота, банки потеряли надежду,
– сказал руководитель отдела слитков в частном банке в Мумбаи, пожелавший оставаться анонимным.
Заметим, индийское руководство чрезвычайно беспокоит ситуация с золотом. В частности, еще в воскресенье премьер-министр Нарендра Моди призвал граждан воздержаться от покупки этого металла. Таким образом стремятся сохранить валютные резервы страны, сообщает Reuters.
Индия является вторым по величине покупателем золота в мире. Первое место занимает Китай. Соответственно, события в Индии влияют на мировые цены на драгоценные металлы.
Сколько Индия закупила золота и серебра?
Чиновник, не назвавший свое имя, ведь не имеет права общаться со СМИ, указал, что после уплаты IGST, банки вывезли:
- 9 метрических тонн золота;
- 34 метрических тонн серебра.
Предложение улучшилось благодаря банковскому импорту, но спрос остается слабым, что приводит к снижению торговли золотом,
– отметил главный исполнительный директор импортера слитков Amrapali Group Gujarat Чираг Таккар.
Почему индийские банки прекращали закупки?
Банки приостановили поставки в начале нового финансового года. Это произошло из-за того, что таможенные органы требовали уплаты IGST.
Нужно понимать, что режим IGST в Индии внедрили еще в 2017 году. Однако в течение долгого времени банки-импортеры золота освобождали от уплаты сбора.
Именно в результате введения IGST, импорт золота в Индию в апреле упал почти до 30-летнего минимума. Предположительно, он достиг всего – 15 метрических тонн.