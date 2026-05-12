Эта страна возобновляет импорт золота и серебра после длительного перерыва

Индийские банки решили возобновить импорт золота и серебра. Перерыв в закупках продолжался более месяца. Как известно, банки таки согласились уплатить 3% таможенный сбор.

К чему приведет закупка индийскими банками слитков сейчас?

Такое усиление торговли должно привести к увеличению импорта золота в Индию, сообщает Reuters.

Кроме этого, вероятны следующие последствия:

увеличение дефицита торгового баланса;

увеличение давления на рупию.

Мы уплатили 3% интегрированный налог на товары и услуги (IGST) на таможне для оформления партий золота и серебра. Банки ждали более месяца на распоряжение правительства, которое ежегодно освобождать их от уплаты 3% налога на прибыль от IGST. Но когда правительство дало понять, что хочет ограничить импорт золота, банки потеряли надежду,

– сказал руководитель отдела слитков в частном банке в Мумбаи, пожелавший оставаться анонимным.

Заметим, индийское руководство чрезвычайно беспокоит ситуация с золотом. В частности, еще в воскресенье премьер-министр Нарендра Моди призвал граждан воздержаться от покупки этого металла. Таким образом стремятся сохранить валютные резервы страны, сообщает Reuters.

Индия является вторым по величине покупателем золота в мире. Первое место занимает Китай. Соответственно, события в Индии влияют на мировые цены на драгоценные металлы.

Сколько Индия закупила золота и серебра?

Чиновник, не назвавший свое имя, ведь не имеет права общаться со СМИ, указал, что после уплаты IGST, банки вывезли:

9 метрических тонн золота;

34 метрических тонн серебра.

Предложение улучшилось благодаря банковскому импорту, но спрос остается слабым, что приводит к снижению торговли золотом,

– отметил главный исполнительный директор импортера слитков Amrapali Group Gujarat Чираг Таккар.

Почему индийские банки прекращали закупки?