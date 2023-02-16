Дешевая российская нефть разгромила амбициозный план Индии по торговле в собственной валюте

Индия является одним из главных импортеров русской нефти. Особенно это стало актуальным для этой страны после начала полномасштабной агрессии против Украины. Однако это создало ряд проблем для Индии. Больше об этом – рассказываем дальше в тексте.

В последний год Индия покупала российскую нефть с существенной скидкой, но из-за этой скидки вырос торговый дефицит с Москвой. Еще одной жертвой этой кампании стал разрекламированный план страны по использованию при торговле национальной валюты – рупии.

Обратите внимание Сложное время – новые возможности для каждого: какая опция поможет быть готовым ко всему

Дешевая нефть из России давит на рупию

Дело в том, что разрыв между экспортом и импортом увеличился. Согласно данным министерства торговли Индии, за первые 8 месяцев 2022 года импорт российской нефти в Индию вырос в 16 раз по сравнению с собственным экспортом. Следовательно, механизм оплаты в национальной валюте оказался напрасным, по словам людей, которые осведомлены о ситуации.

Идея с использованием при торговле рупий возникла после начала масштабной санкционной кампании против России из-за начала полномасштабной войны в Украине. Таким образом, Индия стремилась сократить расходы по импорту сырья на фоне глобального роста цен.

До этого страна начала увеличивать объемы приобретение дешевой нефти от агрессора. Власти Индии даже летом 2022 года поощряли компании активнее сотрудничать с Россией в энергетическом секторе.

Кроме того, этот механизм работал как шаблон для разработки аналогичных договоренностей между другими странами. В частности, речь идет о Маврикии и Шри-Ланке. Однако провал плана по торговле в рупиях может усилить давление на национальную валюту, которая за прошлый год существенно ослабла против американского доллара. Более того, это был один из самых больших спадов денежных единиц в Азии.

Следует добавить, что Индия хочет провести интернационализацию рупии (большее привлечение к международным рынкам), чтобы снизить спрос на доллар, а также защитить собственную экономику от глобальных потрясений.

В то же время Индия и Россия провели встречу в прошлом месяце, на которой одной из тем обсуждения было увеличение экспорта в последнюю, например, в секторе электроники. Таким образом индийская сторона планирует восстановить механизм торговли рупиями, но трейдеры рассматривают и другие варианты.