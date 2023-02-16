Дешева російська нафта розгромила амбітний план Індії щодо торгівлі у власній валюті

Індія є одним з основних імпортерів російської нафти. Особливо, це стало актуальним для цієї країни після початку повномасштабної агресії проти України. Проте це створило низку проблем для Індії. Більше про це – розповідаємо далі у тексті.

Останній рік Індія купувала російську нафту із суттєвою знижкою, але через цю знижку зріс торговий дефіцит з Москвою. Ще однією жертвою цієї кампанії став розрекламований план країни щодо використання під час торгівлі національної валюти – рупії.

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Дешева нафта з Росії тисне на рупію

Річ у тому, що розрив між експортом та імпортом збільшився. Згідно з даними міністерства торгівлі Індії, за перші 8 місяців 2022 року імпорт російської нафти до Індії зріс у 16 разів порівняно з власним експортом. Відтак механізм оплати у національній валюті виявився марним, за словами людей, які обізнані із ситуацією.

Ідея із використанням під час торгівлі рупій виникла після початку масштабної санкційної кампанії проти Росії через початок повномасштабної війни в Україні. Таким чином, Індія прагнула скоротити витрати на імпорт сировини на тлі глобального зростання цін.

До цього країна почала збільшувати обсяги придбання дешевої нафти від агресора. Влада Індії навіть влітку 2022 року заохочувала компанії активніше співпрацювати з Росією в енергетичному секторі.

Крім того, цей механізм працював, як шаблон для розробки аналогічних домовленостей між з іншими країни. Зокрема, йдеться про Маврикій та Шрі-Ланку. Проте провал плану з торгівлею у рупіях може посилити тиск на національну валюту, яка за минулий рік суттєво ослабла проти американського долара. Ба більше, це був один із найбільших спадів грошових одиниць в Азії.

Варто додати, що Індія має на меті провести інтернаціоналізацію рупії (більше залучення до міжнародних ринків), аби понизити попит на долар, а також захистити власну економіку від глобальних потрясінь.

Водночас Індія та Росія провели зустріч у минулому місяці, на якій однією з тем обговорення було збільшення експорту до останньої, для прикладу, у секторі електроніки. Таким чином, індійська сторона планує відновити механізм торгівлі рупіями, але трейдери розглядають й інші варіанти.