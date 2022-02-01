Акции компании подскочили до 936,72 доллара после того, как Credit Suisse опубликовал свою аналитику по Tesla, спрогнозировав рост акций.

Интересно Когда придет конец эпохи iPhone: стоит ли вкладывать деньги в Apple

Состояние Илона Маска

По данным Bloomberg , состояние Маска в понедельник выросло на 21,4 миллиарда долларов до 242 миллиардов долларов. Не только Илону Маску удалось разбогатеть, ведь в целом технологические компании демонстрировали рост – фондовый индекс Nasdaq 100 подскочил на 3,29%. Это помогло 10 самым богатым людям добавить более 44 миллиардов долларов в свое состояние.

Интересно! Несмотря на то, что Илон Маск и дальше лидирует в рейтинге богачей мира, его состояние существенно упало от пикового значения. В ноябре 2021 года, когда акции Tesla превысили 1200 долларов, Илон Маск владел 340 миллиардов долларов. С тех пор состояние уменьшилось на 29%.

От чего зависит богатство Илона Маска