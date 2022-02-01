Акции компании подскочили до 936,72 доллара после того, как Credit Suisse опубликовал свою аналитику по Tesla, спрогнозировав рост акций.
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Состояние Илона Маска
По данным Bloomberg, состояние Маска в понедельник выросло на 21,4 миллиарда долларов до 242 миллиардов долларов. Не только Илону Маску удалось разбогатеть, ведь в целом технологические компании демонстрировали рост – фондовый индекс Nasdaq 100 подскочил на 3,29%. Это помогло 10 самым богатым людям добавить более 44 миллиардов долларов в свое состояние.
От чего зависит богатство Илона Маска
Практически все средства Маска лежат в акциях Tesla, которую он сам и основал. Он владеет 18% всех акций компании, существенно уменьшив свою долю, продав акции на миллиардные суммы в конце 2021 года.