Акції компанії підскочили до 936,72 долара після того, як Credit Suisse опублікував свою аналітику щодо Tesla, спрогнозувавши ріст акцій.

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Статки Ілона Маска

За даними Bloomberg, статки Маска в понеділок зросли на 21,4 мільярда доларів до 242 мільярдів доларів. Не лише Ілону Маску вдалося розбагатіти, адже загалом технологічні компанії демонстрували ріст – фондовий індекс Nasdaq 100 підскочив на 3,29%. Це допомогло 10 найбагатшим людям додати більше як 44 мільярди доларів до своїх статків.

Цікаво! Попри те, що Ілон Маск і далі лідирує у рейтингу багатіїв світу, його статки суттєво впали від пікового значення. У листопаді 2021 року, коли акції Tesla перевищили 1 200 доларів, Ілон Маск володів 340 мільярдами доларів. Відтоді статки зменшилися на 29%.

Від чого залежить багатство Ілона Маска

Майже всі гроші Маска лежать в акціях Tesla, яку він сам і заснував. Він володіє 18% всіх акцій компанії, суттєво зменшивши свою частку, коли продав акції на мільярдні суми наприкінці 2021 року.