Акції компанії підскочили до 936,72 долара після того, як Credit Suisse опублікував свою аналітику щодо Tesla, спрогнозувавши ріст акцій.
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Статки Ілона Маска
За даними Bloomberg, статки Маска в понеділок зросли на 21,4 мільярда доларів до 242 мільярдів доларів. Не лише Ілону Маску вдалося розбагатіти, адже загалом технологічні компанії демонстрували ріст – фондовий індекс Nasdaq 100 підскочив на 3,29%. Це допомогло 10 найбагатшим людям додати більше як 44 мільярди доларів до своїх статків.
Від чого залежить багатство Ілона Маска
Майже всі гроші Маска лежать в акціях Tesla, яку він сам і заснував. Він володіє 18% всіх акцій компанії, суттєво зменшивши свою частку, коли продав акції на мільярдні суми наприкінці 2021 року.