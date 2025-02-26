Илон Маск за день потерял почти все, что "заработал" благодаря победе Трампа на выборах
Американский предприниматель Илон Маск, который на сегодня является активным участником политического процесса, стремительно теряет деньги. Это связано с динамикой акций Tesla на фондовой бирже.
Илон Маск потерял десятки миллиардов долларов за день
Генеральный директор компании Tesla Илон Маск с начала года фиксирует стремительное уменьшение своего капитала. Состояние Маска уже упало ниже психологической отметки в 400 миллиардов долларов и продолжает уменьшаться, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Стоит внимания Цены на нефть резко обвалились, но быстро вернулись к росту: что происходит
Только за день Маск потерял 22,2 миллиарда долларов. Параллельно акции Tesla, от которых зависит капитал миллиардера, обвалились в цене. Ценные бумаги подешевели на 8,39% за сегодня, по данным Google Финансы. Более того, акции производителя электрокаров теряют позиции на бирже с начала года:
- За последние 5 дней акции Tesla подешевели на 14,41%
- Обесценивание за месяц достигло почти 24%;
- Тогда как с января ценные бумаги просели в цене более чем на 25%.
К теме! Рыночная капитализация Tesla составляет 948,81 миллиарда долларов. Этот показатель опустился ниже отметки в триллион долларов впервые с начала ноября 2024 года. До этого Tesla была вне клуба компаний с триллионным капиталом с апреля 2022 года. Производитель электрокаров также опустился на одну позицию в рейтинге самых дорогих компаний в мире и закрывает десятку лидеров, согласно данным Global Ranking.
С начала года Илон Маск потерял 74,5 миллиарда долларов. Интересно, что миллиардер всего за день потерял почти весь прирост, который зафиксировал после победы Дональда Трампа на выборах – 26,5 миллиардов долларов по состоянию на 7 ноября 2024 года. На данный момент капитал самого богатого человека мира составляет 358 миллиардов долларов.
Напомним, что Маск не просто активно поддерживал республиканца, но и вложил в его предвыборную кампанию более 260 миллионов долларов.
Почему акции Tesla падают в цене
На сегодня выделяют сразу несколько причин обесценивания акций Tesla. Одна из ключевых – существенное падение продаж производителя электрокаров в Европе. Этот регион является одним из крупнейших рынков в мире. Для понимания, только за январь продажи Tesla обвалились на 45% по всей Европе, тогда как ее конкуренты фиксируют существенный рост спроса на свои электромобили.
Также выделяют усиление конкуренции для Tesla со стороны китайских и европейских компаний. Еще один фактор влияния – это политическая активность Маска.
- Миллиардер не только вовлечен в американскую политику, но и пытается влиять на процессы в Европе.
- В частности, он заявлял, что стремится сменить премьер-министра Великобритании и готов вложить в кампанию его фаворита Найджела Фараджа 100 миллионов долларов.
- Маск также выступил на предвыборном съезде ультраправой партии "Альтернатива для Германии" за несколько недель до выборов в стране. Он назвал эту партию "лучшим выбором для Германии".