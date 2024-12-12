Акции Tesla установили новый рекорд на рынке

Ценные бумаги Tesla достигли нового исторического максимума на фондовом рынке. Первые рекорды зафиксировали во время торгов 11 декабря. В четверг, 12 декабря, акции производителя электрокаров обновили рекорд. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Yahoo!Finance.

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Акции Tesla 11 декабря выросли до 415 долларов за штуку. Торги того же дня бумаги завершили с ценой на уровне 424,77 доллара, выросши за день на 5,93%.

Тогда как с начала торгов 12 декабря ценные бумаги зафиксировали рост на 0,62% на премаркете. Акции подорожали до 427,50 доллара за штуку. Рыночная капитализация компании составляет 1,36 триллиона долларов.

Напомним, что после президентских выборов в США акции производителя электрокаров подорожали более чем на 60%. Благодаря этому существенно вырос капитал Илона Маска, который является самым богатым человеком в мире. Дело в том, что бизнесмен является крупнейшим акционером Tesla.

Добавим, что Илон Маск, который активно поддерживает Дональда Трампа, стал первым человеком в мире с капиталом более 400 миллиардов долларов. Он установил этот рекорд 11 декабря, когда его капитал составлял 439,2 миллиарда долларов. Главная причина – продажа акций космической компании SpaceX.

На данный момент состояние Илона Маска оценивают в 447 миллиардов долларов. По данным Bloomberg, с начала года предприниматель стал богаче на 218 миллиардов долларов. В то же время Forbes сообщает, что Маск владеет капиталом в размере 374,9 миллиарда долларов.