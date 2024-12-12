Акції Tesla встановили новий рекорд на ринку

Цінні папери Tesla досягли нового історичного максимуму на фондовому ринку. Перші рекорди зафіксували під час торгів 11 грудня. У четвер, 12 грудня, акції виробника електрокарів оновили рекорд. Про це пише 24 Канал з посиланням на Yahoo!Finance.

Варте уваги Долар знову падає в ціні

Акції Tesla 11 грудня зросли до 415 доларів за штуку. Торги того ж дня папери завершили з ціною на рівні 424,77 долара, зрісши за день на 5,93%.

Тоді як від початку торгів 12 грудня цінні папери зафіксували зростання на 0,62% на премаркеті. Акції подорожчали до 427,50 долара за штуку. Ринкова капіталізація компанії становить 1,36 трильйона доларів.

Нагадаємо, що після президентських виборів у США акції виробника електрокарів подорожчали на понад 60%. Завдяки цьому суттєво зріс капітал Ілона Маска, який є найбагатшою людиною у світі. Річ у тому, що бізнесмен є найбільшим акціонером Tesla.

Додамо, що Ілон Маск, який активно підтримує Дональда Трампа, став першою людиною у світі з капіталом понад 400 мільярдів доларів. Він встановив цей рекорд 11 грудня, коли його капітал становив 439,2 мільярда доларів. Головна причина – продаж акцій космічної компанії SpaceX.

На цю мить статки Ілона Маска оцінюють в 447 мільярдів доларів. За даними Bloomberg, з початку року підприємець став багатшим на 218 мільярдів доларів. Водночас Forbes повідомляє, що Маск володіє капіталом у розмірі 374,9 мільярда доларів.