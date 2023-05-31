Американский миллиардер уже встретился с министром иностранных дел Китая. Также сообщают о возможных целях визита Маска в страну со второй экономикой мира.

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Маск в Китае

Генеральный директор производителя электрокаров Tesla приехал в Китай, вероятнее всего, чтобы анонсировать дальнейшее расширение своего бизнеса в этой стране.

На фоне новостей о приезде миллиардера в Китай зафиксировали существенное удорожание акций Tesla на фондовом рынке. Стоимость ценных бумаг производителя электромобилей выросла на 5% почти сразу после открытия рынка во вторник, 30 мая. Позже рост немного замедлился, но Tesla завершила сессию на бирже с более сильными позициями на 2,6%.

Добавим, что из всех бизнесов Илон Маска на постоянной основе можно следить только за показателями компании Tesla. Дело в том, что только она имеет статус публичной. В частности, производитель электрокаров должен ежеквартально публиковать отчеты. Добавим актуальные данные о динамике Tesla на фондовом рынке:

Стоимость акций компании колеблется на уровне 201,16 доллара за штуку, согласно данным Yahoo!Finance;

за штуку, согласно данным Yahoo!Finance; Ценные бумаги с начала торгов подорожали на 4,14% ;

; Рыночная капитализация производителя электрокаров составляет 637,6 миллиарда долларов.

Позиция Китая

Интересно, что Маск приехал в Китай, когда официальный Пекин пытается продемонстрировать, что он открыт иностранным компаниям. Например, глава Министерства иностранных дел Цинь Ган заявил, что "модернизация по-китайски" создаст беспрецедентный потенциал для роста и рыночный спрос.

По словам дипломата, Китай и дальше будет создавать лучшую бизнес-среду (рыночные и правовые условия) для иностранных компаний в стране. Министр также заявил, что Илон Маск отметил китайский народ и достижения страны. Более того, согласно его заявлению, Tesla готова расширять свой бизнес в Китае.